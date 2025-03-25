Почему в холодильник лучше не класть мытые овощи

Мытые овощи и фрукты в холодильнике приводят к сокращению срока хранения и порче продуктов. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с "Газетой.ру".

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По словам эксперта, порча продуктов происходит из-за того, что влага, которая остается на овощах и фруктах после мытья, создает в холодильнике среду для роста микроорганизмов, в частности плесени и бактерий. При этом в холодильной камере температура ниже, чем в комнате, но все еще достаточно высока для того, чтобы микроорганизмы оставались активными.

Помимо этого, мытье продуктов может негативно сказаться на их естественном защитном слое, который предотвращает потерю влаги и проникновение вредоносных микроорганизмов, подчеркнула Золотарева. Она предупредила, что без этой защиты продукты становятся более восприимчивыми к внешним факторам.

Также при мытье повышается вероятность перекрестного загрязнения, и бактерии могут переноситься с одного продукта на другой через воду. В связи с этим эксперт призвала мыть продукты перед приготовлением или подачей на стол. Она обратила внимание, что лучше всего для этого подойдет проточная вода и специальные моющие средства для пищевых целей.

"Чтобы минимизировать риск распространения бактерий и продлить срок хранения продуктов, рекомендуется хранить овощи и фрукты в отдельных контейнерах или пакетах", – уточнила Золотарева.

Она добавила, что такой способ хранения минимизирует контакт между разными продуктами и снизит вероятность попадания грязи. Эксперт также посоветовала регулярно проводить уборку и дезинфекцию холодильника, чтобы предотвратить появление и размножение бактерий и плесени.

Ранее нутрициолог Наталья Фарисеева рекомендовала хранить кабачки в прохладном и сухом помещении, чтобы они не накапливали токсины и не стали ядовитыми. Она отметила, что при хранении этих овощей нужно соблюдать температурный режим, избегать высоких температур и влажности. Фарисеева предупредила, что из-за употребления токсичных овощей может пострадать желудочно-кишечный тракт.