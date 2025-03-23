Вкус детства: оладьи с топленым маслом и сгущенкой, как в детском саду!

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Мини-оладьи с топленым маслом и сгущенкой — это не просто вкусный завтрак, но и возможность вернуться в детство, вспомнив те самые моменты, когда вы с нетерпением ждали полдника. Попробуйте этот простой рецепт — и он станет любимым блюдом для всей семьи!

Вкус детства: оладьи с топленым маслом и сгущенкой
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Ингредиенты.

  • 250 г муки;
  • 250 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. топлёного сливочного масла;
  • 1 ст. л. сахара;
  • щепотка соли;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • сгущёнка для подачи;
  • растительное масло для жарки.

Пошаговый рецепт

В миске смешайте яйцо, сахар и соль. Влейте молоко и добавьте топлёное масло. Перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте муку и разрыхлитель, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться густым, но текучим. Дайте тесту отдохнуть. Накройте миску полотенцем и оставьте на 15–20 минут. За это время клейковина активизируется, и тесто станет более однородным и пышным.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя миниатюрные оладьи. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые оладьи выложите на тарелку и полейте щедрой порцией сгущёнки. По желанию можно добавить свежие ягоды или фрукты.