Вкус детства: оладьи с топленым маслом и сгущенкой

Мини-оладьи с топленым маслом и сгущенкой — это не просто вкусный завтрак, но и возможность вернуться в детство, вспомнив те самые моменты, когда вы с нетерпением ждали полдника. Попробуйте этот простой рецепт — и он станет любимым блюдом для всей семьи!

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Ингредиенты.

250 г муки;

250 мл молока;

1 яйцо;

2 ст. л. топлёного сливочного масла;

1 ст. л. сахара;

щепотка соли;

1 ч. л. разрыхлителя;

сгущёнка для подачи;

растительное масло для жарки.

Пошаговый рецепт

В миске смешайте яйцо, сахар и соль. Влейте молоко и добавьте топлёное масло. Перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте муку и разрыхлитель, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться густым, но текучим. Дайте тесту отдохнуть. Накройте миску полотенцем и оставьте на 15–20 минут. За это время клейковина активизируется, и тесто станет более однородным и пышным.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя миниатюрные оладьи. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые оладьи выложите на тарелку и полейте щедрой порцией сгущёнки. По желанию можно добавить свежие ягоды или фрукты.