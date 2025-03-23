Рецепт палочек «сырное братство»

Палочки «Сырное братство»: идеальная закуска, которую сметут со стола
Готовим палочки «Сырное братство». Это идеальная закуска, которую сметут со стола первой. Она подходит как для праздничного стола, так и для уютного вечера с друзьями. Длинные кусочки сыра заворачиваются в тонкие полоски теста, а затем запекаются в духовке до золотистой хрустящей корочки.
Ингредиенты:
- мука — 550 г;
- соль — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- сливочное масло — 100 г;
- молоко — 200 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- сыр — 400 г.
Приготовление:
- Смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло и порубите его с мукой до крошки.
- Влейте молоко, добавьте яйцо и замесите упругое тесто.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте на длинные полоски шириной 1–2 см.
- Нарежьте сыр на брусочки такой длины, чтобы их можно было обернуть тестом.
- Каждый кусочек сыра оберните полоской теста, слегка защипнув края.
- Выложите палочки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.