Рецепт палочек «сырное братство»

Готовим палочки «Сырное братство». Это идеальная закуска, которую сметут со стола первой. Она подходит как для праздничного стола, так и для уютного вечера с друзьями. Длинные кусочки сыра заворачиваются в тонкие полоски теста, а затем запекаются в духовке до золотистой хрустящей корочки.

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Ингредиенты:

мука — 550 г;

соль — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

сливочное масло — 100 г;

молоко — 200 мл;

яйцо — 1 шт.;

сыр — 400 г.

Приготовление: