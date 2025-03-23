Палочки «Сырное братство»: идеальная закуска, которую сметут со стола

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Готовим палочки «Сырное братство». Это идеальная закуска, которую сметут со стола первой. Она подходит как для праздничного стола, так и для уютного вечера с друзьями. Длинные кусочки сыра заворачиваются в тонкие полоски теста, а затем запекаются в духовке до золотистой хрустящей корочки.

Рецепт палочек «сырное братство»
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Ингредиенты:

  • мука — 550 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • молоко — 200 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сыр — 400 г.

Приготовление:

  1. Смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло и порубите его с мукой до крошки.
  2. Влейте молоко, добавьте яйцо и замесите упругое тесто.
  3. Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте на длинные полоски шириной 1–2 см.
  4. Нарежьте сыр на брусочки такой длины, чтобы их можно было обернуть тестом.
  5. Каждый кусочек сыра оберните полоской теста, слегка защипнув края.
  6. Выложите палочки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.