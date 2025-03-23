Как быстро приготовить паштет из куриной печени

Фуа-гра плачет в углу, потому что приготовленная по этому рецепту печень курочки вкуснее! Готовим обалденный паштет быстро. Этот нежный и ароматный деликатес из печени станет вашим любимым блюдом для быстрых перекусов или праздничного стола. Просто, вкусно и без лишних заморочек!

Ингредиенты:

печень куриная — 450 г;

масло сливочное или гхи — для жарки;

лук — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соль, перец, кориандр, итальянские травы, мускатный орех — по вкусу.

Приготовление: