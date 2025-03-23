Фуа-гра плачет в углу! Печень курочки вкуснее: готовим паштет быстро!

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Фуа-гра плачет в углу, потому что приготовленная по этому рецепту печень курочки вкуснее! Готовим обалденный паштет быстро. Этот нежный и ароматный деликатес из печени станет вашим любимым блюдом для быстрых перекусов или праздничного стола. Просто, вкусно и без лишних заморочек!

Как быстро приготовить паштет из куриной печени
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Ингредиенты:

  • печень куриная — 450 г;
  • масло сливочное или гхи — для жарки;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль, перец, кориандр, итальянские травы, мускатный орех — по вкусу.

Приготовление:

  1. Печень промойте, удалите плёнки и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, болгарский перец нарежьте мелкими кусочками, а чеснок измельчите.
  3. Разогрейте масло гхи в сковороде. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и болгарский перец. Готовьте 5–7 минут на среднем огне.
  4. Добавьте печень и чеснок. Жарьте всё вместе 10–12 минут, пока печень не станет мягкой.
  5. Приправьте солью, перцем, кориандром, итальянскими травами и щепоткой мускатного ореха. Перемешайте и снимите с огня.
  6. Переложите массу в блендер и измельчите до однородной консистенции. Если паштет слишком густой, добавьте немного сливок. Приятного аппетита!