Как быстро приготовить паштет из куриной печени

Фуа-гра плачет в углу! Печень курочки вкуснее: готовим паштет быстро!
Фуа-гра плачет в углу, потому что приготовленная по этому рецепту печень курочки вкуснее! Готовим обалденный паштет быстро. Этот нежный и ароматный деликатес из печени станет вашим любимым блюдом для быстрых перекусов или праздничного стола. Просто, вкусно и без лишних заморочек!
Ингредиенты:
- печень куриная — 450 г;
- масло сливочное или гхи — для жарки;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль, перец, кориандр, итальянские травы, мускатный орех — по вкусу.
Приготовление:
- Печень промойте, удалите плёнки и нарежьте небольшими кусочками.
- Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, болгарский перец нарежьте мелкими кусочками, а чеснок измельчите.
- Разогрейте масло гхи в сковороде. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и болгарский перец. Готовьте 5–7 минут на среднем огне.
- Добавьте печень и чеснок. Жарьте всё вместе 10–12 минут, пока печень не станет мягкой.
- Приправьте солью, перцем, кориандром, итальянскими травами и щепоткой мускатного ореха. Перемешайте и снимите с огня.
- Переложите массу в блендер и измельчите до однородной консистенции. Если паштет слишком густой, добавьте немного сливок. Приятного аппетита!