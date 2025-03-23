Быстрый рецепт морковно-бананового кекса

Беру морковь и банан и пеку сладкое «чудо»: ароматный кекс за 10 минут!
Морковно-банановый кекс — это нежный, влажный и ароматный десерт, который легко приготовить в домашних условиях. Тесто на сметане делает его пышным и мягким, а морковь и банан добавляют сладость и приятный золотистый оттенок. Дополнительный вкус и текстуру придают изюм и дроблёные орехи.
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 150 г сахара;
- 2 яйца;
- 100 г сметаны;
- 1 спелый банан;
- 1 средняя морковь;
- 50 г изюма;
- 50 г дроблёных орехов;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- ванилин или корица — по вкусу.
Приготовление
Достаньте сметану из холодильника, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Морковь очистите и натрите на мелкой тёрке. Банан разомните вилкой до состояния пюре. Изюм промойте и залейте горячей водой на 10 минут, затем обсушите. В миске соедините муку, разрыхлитель, соль и ванилин (или корицу). Перемешайте до однородности.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены. Добавьте сметану, банановое пюре и тёртую морковь. Хорошо перемешайте. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую, аккуратно перемешивая лопаткой. Добавьте изюм и дроблёные орехи. Тесто должно получиться густым, но однородным.
Форму для выпечки смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–50 минут. Готовность проверьте зубочисткой: если она выходит сухой, кекс готов. Подавайте его тёплым или холодным, украсив сахарной пудрой или глазурью.
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