Быстрый рецепт морковно-бананового кекса

Морковно-банановый кекс — это нежный, влажный и ароматный десерт, который легко приготовить в домашних условиях. Тесто на сметане делает его пышным и мягким, а морковь и банан добавляют сладость и приятный золотистый оттенок. Дополнительный вкус и текстуру придают изюм и дроблёные орехи.

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Ингредиенты:

200 г муки;

150 г сахара;

2 яйца;

100 г сметаны;

1 спелый банан;

1 средняя морковь;

50 г изюма;

50 г дроблёных орехов;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

ванилин или корица — по вкусу.

Приготовление

Достаньте сметану из холодильника, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Морковь очистите и натрите на мелкой тёрке. Банан разомните вилкой до состояния пюре. Изюм промойте и залейте горячей водой на 10 минут, затем обсушите. В миске соедините муку, разрыхлитель, соль и ванилин (или корицу). Перемешайте до однородности.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены. Добавьте сметану, банановое пюре и тёртую морковь. Хорошо перемешайте. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую, аккуратно перемешивая лопаткой. Добавьте изюм и дроблёные орехи. Тесто должно получиться густым, но однородным.

Форму для выпечки смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–50 минут. Готовность проверьте зубочисткой: если она выходит сухой, кекс готов. Подавайте его тёплым или холодным, украсив сахарной пудрой или глазурью.

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