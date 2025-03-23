Эксперт рассказал, какой алкоголь не вызывает отеков

Чтобы избежать отеков на лице и теле, следует сменить шампанское или вино на водку или текилу. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Шапиро, бьюти-эксперт, владелица и креативный директор сети клиник эстетической медицины и пластической хирургии OMNY Beauty Clinic.

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«К сожалению, многие считают, что один, два или даже три бокала шампанского или вина за вечер — это норма. Но на самом деле для нашего организма — это серьезное испытание. Лучше заменить их настоящей мексиканской текилой или качественной водкой с pH 8,0 или выше», — заявила Шапиро.

Эксперт объяснила, что эти алкогольные напитки в небольшом количестве не вызывают отеков.

«Стопка объемом 50 или 100 мл водки или текилы — это максимум, который могут позволить себе женщины, чтобы на утро не было отеков на лице и теле», — пояснила Шапиро.

Эксперт сделала акцент, что подобный вид отдыха должен быть не чаще 1-2 раз в неделю, а в идеале — пара раз в год. По словам Шапиро, иначе проблемы с отеками так и останутся, даже несмотря на выбор правильного алкоголя.

До этого косметолог Екатерина Островская рассказала, что кабачки и огурцы помогут предотвратить отечность. Эксперт также рекомендовала добавить в рацион петрушку, морковь и лимон.