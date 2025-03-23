Как выбрать протеиновые снеки

На полках магазинов можно найти огромное количество протеиновых батончиков, печенья, мороженого, а также функциональных напитков, сиропов и сладостей без сахара или с низким количеством калорий. В рекламе и на упаковках производители таких продуктов заявляют об их пользе. Действительно ли они так хороши, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.

© Вечерняя Москва

По его словам, есть широкий диапазон продуктов, которые могут быть действительно полезными и «хвалиться» хорошим составом или же, напротив, содержать откровенно ядовитые компоненты.

«Я видел варианты батончиков и функционального питания, у которых хороший состав. Но видел и продукцию популярных брендов, где все с точностью до наоборот», — отметил диетолог.

Прежде чем внедрить тот или иной продукт в свое питание, нужно обратить внимание на его состав. Протеиновое печенье одного бренда может существенно отличаться по своему содержимому от такого же продукта другой марки.

«Например, бывают протеиновые батончики, у которых в составе пять разных видов сахаров: фруктоза, глюкоза, мальтодекстрин и другие. А также большое количество различных усилителей вкуса, ароматизаторов и стабилизаторов. Да, какой-то протеиновый компонент в таком батончике все же есть, но по совокупности с другими ингредиентами он будет уже не таким полезным», — обратил внимание эндокринолог.

Как правило, полезные функциональные батончики, каши, печенья и другие варианты отличаются натуральными ингредиентами в составе и могут быть менее вкусными. В них нет никаких подсластителей, ароматизаторов и стабилизаторов, которые могли бы навредить здоровью.

«Но обычный потребитель вряд ли это поймет без специальной подготовки, без понимания технологий производства пищи», — добавил собеседник «ВМ».

Основная задача протеинового продукта — дать организму белок, то есть протеин. Когда вместо него или вместе с ним в организм поступает огромное количество быстрых сахаров, никакой пользы для массы тела и обменного процесса не будет.

«Нужно выбирать органический, натуральный продукт. Они на порядок дороже дешевых батончиков, которые можно купить в любом магазине. Чаще всего это зарубежная продукция. В России, возможно, есть несколько фирм, которые выпускают продукты с неплохим составом, но основная масса продукции на нашем рынке этим не обладает», — заключил Поляков.

Протеиновые или энергетические батончики с высоким содержанием белка доступны любому желающему. Однако далеко не всем они нужны. Как правильно выбирать такие батончики, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова.