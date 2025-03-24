В России поспорили из-за рецепта советского пломбира

Битву комментаторов вызвала в соцсетях публикация рецепта советского пломбира. Более 600 человек вступили в спор о том, как воспроизвести «вкус детства».

Более 600 комментариев спровоцировала публикация в группе «Сладкое Творчество с Ретро выпечкой» в Facebook (Социальная сеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещённой в РФ). Изначально опубликованный рецепт выглядит следующим образом:

«Советский пломбир! Вкус детства! Сахар — 2 стакана, молоко — 1 литр, масло сливочное — 100 грамм, крахмал — 1 чайная ложка, желтки яичные — 5 штук».

В ответ развернулась целая битва комментариев. Кто-то написал, как отрезал:

«Советского пломбира вы уже не получите. Продукты не советские, а химические». Кто-то стал поправлять автора: «Рецепт неверен, мороженное делали из сгущенного молока. Это я точно знаю, видела на молочном комбинате, когда еще училась в школе».

Женщину тоже стали поправлять, объясняя, что сгущенка — это не обязательный компонент фабричного мороженого:

«Фабрика не имела права готовить товар под названием "мороженное молочное" или "пломбир" никаким иным способом, кроме как из молока с добавлением коровьего масла. Иные продукты с названием, включающим слово "мороженное" могут быть изготовлены даже из сухого молока... Как сегодня и делают в 80 процентах случаев. Добавляют к слову мороженное какое нибудь название - "Киевский пломбир", например. А в нем вода — 70 процентов, сухое обезжиренное молоко — 10 процентов, плюс пальмового жира — 10 процентов, да 10 процентов сахара. Но чаще без сахара, вместо него синтетика, — аспарам или сахарин».

© Фото: Мамонтов Сергей / ТАСС

Больше сотни лайков собрал простой современный рецепт:

«Сама делаю и пломбир, — написала одна из подписчиц группы. — Банка сгущенки и 500 миллилитров сливок 33 процента и выше. Взбить миксером, в морозильник и едим. Почти килограмм мороженого выходит».

При этом самым популярным рецептом, собравшим 500 лайков, стал классический советский рецепт браги: