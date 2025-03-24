Топ-5 блюд для неожиданных посиделок подростков от шеф-повара

Дети подростки, неожиданно нагрянули домой в компании друзей, чем накормить быстро и вкусно? на этот вопрос отвечает опытный шеф-повар.

Каждый родитель хоть раз в жизни сталкивался с неожиданными гостями своего чада-подростка. Возникает логичный вопрос - чем накормить быстро, сытно и вкусно подростков? В беседе с ИА RuNews24.ru Андрей Алексеев, управляющий шеф корпоративной столовой крупного пищевого предприятия в Москве, а также профессиональный повар уточнил, что не стоит рассматривать покупные чипсы, снэки и заказ пиццы на дом - пробуем приготовить сами.

«К сожалению, дети предпочитают пищу не всегда полезную, насыщенную углеводами и жирами, растущий организм требует энергию. И так, предлагаю несколько блюд, которые можно приготовить максимально быстро из минимума продуктов», - комментирует собеседник издания.

Горячие бутерброды

Это несомненный лидер по всем категориям: быстро, вкусно, просто, любимо. Тостовый или любой другой хлеб, смазываем соусом -томатным или майонез, делаем начинку из томатов, сыра и колбасно-мясной нарезки. Запекаем. Снизить возможный вред от такого сочетания можно добавив больше овощей: томаты, перец сладкий, сладкий лук, советует Андрей Алексеев.

Фруктовая тарелка

Подать блюдо максимально привлекательно, то есть красиво и удобно для потребления.

«Порежьте фрукты небольшими дольками, частично очистите, разложите красиво, разбавьте ягодами. Можно посыпать сахарной пудрой», - делится эксперт.

Сосиски или колбаски

Как признается шеф-повар, это не самая полезная еда. Однако она простая и быстрая в приготовлении. Рецепт от эксперта:

«Сделаем красиво и интересно. Сосиски нарезаем "розочками" - брусочком по 2-3 см, торцы надрезаем вдоль неглубоко. Запекаем в духовке или отвариваем, подаем аппетитной горкой со шпажками вместо вилок. Моно составляющую блюда разбавляем несколькими соусам, маринованными огурчиками, черри и хлебом».

Цветная капуста в сухарях

По словам Андрея Алексеева, рискованно предлагать такое подросткам, избалованным картофелем фри, но можно попробовать. Цветную капусту свежую или замороженную (слегка размораживаем), обмакиваем в крахмальное молочко или смесь муки и воды (консистенция жидкой сметаны. Не забываем посолить). Тщательно планируем в сухарях.

«Далее есть два варианта : полезный или не очень. Первый. Выкладываем подготовленную капусту на противень и запекаем при 180 градусов до появления колера. Второй. Классический: обжариваем капусту во фритюре. Подаем с соусами. Хрустко, вкусно, просто», - делится специалист.

Творожный крем с печеньем и фруктами

Обычное, сладкое печенье ломаем на маленькие кусочки, но не крошим. Готовим крем из двух частей творога, одной части сгущенного молока и щепотки ванили - взбиваем до однородности. Фрукты очищаем, нарезаем произвольно. Ягоды моем. Орехи дробим. Выкладываем в креманку слоями: печенье, крем, фрукты (ягоды, орехи).