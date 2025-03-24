Блюда с орехами: четыре пошаговых рецепта

Блюда с орехами: 4 пошаговых рецепта
Добавьте их в свой рацион, чтобы сделать его более правильным.
Орехи издавна используются в кулинарии: в выпечке, для украшения и придания вкуса блюду, а также в качестве закусок. История их употребления в пищу насчитывает тысячи лет: эти плоды и семена начали есть до эпохи неолита, когда человек ещё не научился культивировать растения. В те далёкие времена орехи использовались как питательный продукт, который можно было долго хранить. Кроме того, для народов Северной Америки и коренных австралийцев они были источником полезных жиров и крахмала на протяжении нескольких тысяч лет.
Помимо высокой питательности, орехи необычайно полезны. В первую очередь это источник незаменимых для нашего организма ненасыщенных жирных кислот, которые благотворно влияют на сердце и сосуды, а также на упругость кожи.
Состав орехов богат витаминами и минералами. Например, 100 г фисташек содержат суточную норму витамина В6, в кедровых орехах много витамина Е (этот антиоксидант защищает клетки организма от окисления), а миндаль содержит магний, который полезен для нервной системы. Кальций, фосфор, сера и кремний в орехах отвечают за рост, обновление и восстановление опорно-двигательного аппарата.
За счёт своих полезных свойств и выраженного вкуса орехи могут быть и сытным перекусом, и ярким, необычным вкусовым акцентом сложного блюда.
«Поделюсь несколькими рецептами блюд из орехов — от вкусной гранолы и нежной ореховой каши до сытного тарта и супа с азиатскими нотками», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
Рецепты блюд с орехами
Ореховая гранола с тахини и финиками
Считается, что гранолу (или нечто подобное) придумал американский священник и диетолог Сильвестр Грэм, который начал использовать цельнозерновые крупы и отруби вместо отбелённой муки. По другой версии, снек под названием «Гранула» производился в XIX веке по рецептуре доктора Джеймса Калеба Джексона в его лечебной клинике. В 60-е годы гранола вошла в моду, став одним из символов движения за правильное питание.
Сегодня гранола известна многим любителям спорта, активного образа жизни и здорового питания как полезное и простое в приготовлении блюдо. В её основе запечённые зерновые хлопья с различными добавками: мёдом, сиропом, семенами, орехами, сухофруктами. В результате получается сытный, а главное, полезный перекус из натуральных ингредиентов, который особенно хорош на завтрак, — он насыщает энергией и бодростью на предстоящий день.
Время приготовления: 45 минут
Количество порций: 4
КБЖУ (на 100 г / на указанную порцию)
Калории: 449 / 2636 ккал
Белки: 11 / 64 г
Жиры: 24 / 141 г
Углеводы: 51 / 300 г
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 200 г;
- миндаль — 50 г;
- грецкие орехи — 50 г;
- фундук — 50 г;
- тахини — 50 г;
- мёд — 80 г;
- финики без косточек — 100 г;
- корица — 1 ч. л.;
- щепотка соли.
Способ приготовления
- Нарежьте орехи крупными кусочками, финики измельчите
- В глубокой миске смешайте овсяные хлопья, орехи, корицу и соль.
- В небольшой кастрюле слегка подогрейте тахини и мёд, чтобы они стали жидкими. Перемешайте с сухими ингредиентами, добавьте финики.
- Разогрейте духовку до 160°C.
- Выложите смесь на противень, застеленный пергаментом, разровняйте.
- Запекайте 20 минут, помешивая каждые пять минут, чтобы гранола пропеклась равномерно.
- Дайте остыть и храните в герметичном контейнере.
Тыквенный суп с фундуком и карри
Тыквенный суп — блюдо популярное, однако предлагаем приготовить его по необычному рецепту, с добавлением карри и кокосового молока. Это придаёт готовому блюду вкусовой нюанс тайской кухни, делает его пряным и ароматным. Фундук выступает в нём и как один из ингредиентов, и как украшение для подачи, дополняя вкус супа ореховой ноткой.
Время приготовления: 60 минут
Количество порций: 8
КБЖУ (на 100 г / на указанную порцию)
Калории: 60 / 1029 ккал
Белки: 1 / 21 г
Жиры: 5 / 79 г
Углеводы: 4 / 75 г
Ингредиенты:
- тыква (очищенная) — 600 г;
- лук репчатый — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- фундук очищенный — 60 г;
- карри-паста — 1 ст. л.;
- овощной бульон — 700 мл;
- кокосовое молоко — 200 мл;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- жареный фундук для подачи — 20 г;
- зелень для подачи — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарежьте лук и чеснок.
- В кастрюле разогрейте оливковое масло.
- Обжарьте лук и чеснок до мягкости.
- Добавьте карри-пасту, готовьте минуту, затем всыпьте молотый фундук и перемешайте.
- Очистите тыкву от кожуры и семян и нарежьте её небольшими кусочками.
- Выложите в кастрюлю нарезанную тыкву, залейте бульоном, доведите до кипения.
- Уменьшите огонь и варите 20 минут, пока тыква не станет мягкой.
- Перебейте суп блендером до кремовой консистенции, влейте кокосовое молоко, посолите и поперчите.
- Подайте с поджаренным молотым фундуком и зеленью.
Ореховая каша на кокосовом молоке
Орехи — идеальные кандидаты на роль ингредиентов для сытной, полезной и вкусной каши. Для её приготовления используется ореховая мука — в нашем случае миндальная и фундуковая. Получается воздушная и нежная текстура, которая буквально тает во рту и напоминает орехово-кокосовый десерт. За пряность отвечает корица, а за сочность и красоту — свежие ягоды.
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 4
КБЖУ (на 100 г / на указанную порцию)
Калории: 192 / 1067 ккал
Белки: 5 / 25 г
Жиры: 16 / 88 г
Углеводы: 9 / 49 г
Ингредиенты:
- миндальная мука — 50 г;
- фундуковая мука — 50 г;
- кокосовое молоко — 200 мл;
- вода — 100 мл;
- мёд — 1 ст. л.;
- корица — 1 ч. л.;
- ягоды (малина, черника) — 100 г;
- орехи для подачи — 20 г.
Способ приготовления
- В небольшой кастрюле соедините миндальную и фундуковую муку, влейте кокосовое молоко, тщательно размешайте.
- Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, помешивая.
- Варите три-пять минут до загустения, затем добавьте мёд и корицу. Если консистенция слишком густая, добавьте воды или кокосового молока.
- Разлейте по пиалкам, украсьте ягодами и орехами.
Тарт с карамелью и грецкими орехами
Тарт — традиционный для французской кухни открытый пирог на песочном тесте. В качестве начинки используются как сладкие, так и несладкие продукты. Наш вариант отличается нежным сливочно-карамельным вкусом, который получается при варке сахара и сливок, а также добавлением полезных грецких орехов, оттеняющих вкус пирога.
Время приготовления: 1 час 10 минут
Количество порций: 8
КБЖУ (на 100 г / на указанную порцию)
Калории: 452 / 6580 ккал
Белки: 6 / 85 г
Жиры: 34 / 498 г
Углеводы: 32 / 471 г
Ингредиенты:
- готовое песочное тесто — 180 г;
- сахар-песок — 250 г;
- вода — 60 мл;
- жирные сливки — 240 мл;
- сливочное масло, нарезанное кубиками, — 115 г;
- мёд — 115 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- рубленые грецкие орехи — 430 г.
Способ приготовления
Подготовка основы для тарта
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 23 см.
- Наколите вилкой дно теста, застелите пергаментом, засыпьте грузом (сухими бобами или керамическими шариками).
- Выпекайте 15 минут. Затем уберите пергамент с грузом и выпекайте ещё шесть минут, пока корж не станет золотистым.
Приготовление начинки
- В кастрюле соедините сахар и воду. Нагревайте, не перемешивая, пока сироп не станет янтарного цвета.
- Снимите с огня и, постоянно помешивая, осторожно добавьте кубиками сливочное масло, затем, когда оно войдёт в текстуру карамели, влейте сливки, активно помешивая длинным железным венчиком. Смесь начнёт сильно пузыриться.
- Верните на слабый огонь и варите пару минут. Добавьте соль и грецкие орехи.
Сборка тарта
- Вылейте карамельную ореховую начинку в испечённую основу.
- Дайте тарту остыть с начинкой, затем подержите его в холодильнике ещё пару часов, чтобы карамельные орехи зафиксировались.