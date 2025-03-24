Блюда с орехами: четыре пошаговых рецепта

Добавьте их в свой рацион, чтобы сделать его более правильным.

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Орехи издавна используются в кулинарии: в выпечке, для украшения и придания вкуса блюду, а также в качестве закусок. История их употребления в пищу насчитывает тысячи лет: эти плоды и семена начали есть до эпохи неолита, когда человек ещё не научился культивировать растения. В те далёкие времена орехи использовались как питательный продукт, который можно было долго хранить. Кроме того, для народов Северной Америки и коренных австралийцев они были источником полезных жиров и крахмала на протяжении нескольких тысяч лет.

Помимо высокой питательности, орехи необычайно полезны. В первую очередь это источник незаменимых для нашего организма ненасыщенных жирных кислот, которые благотворно влияют на сердце и сосуды, а также на упругость кожи.

Состав орехов богат витаминами и минералами. Например, 100 г фисташек содержат суточную норму витамина В6, в кедровых орехах много витамина Е (этот антиоксидант защищает клетки организма от окисления), а миндаль содержит магний, который полезен для нервной системы. Кальций, фосфор, сера и кремний в орехах отвечают за рост, обновление и восстановление опорно-двигательного аппарата.

За счёт своих полезных свойств и выраженного вкуса орехи могут быть и сытным перекусом, и ярким, необычным вкусовым акцентом сложного блюда.

«Поделюсь несколькими рецептами блюд из орехов — от вкусной гранолы и нежной ореховой каши до сытного тарта и супа с азиатскими нотками», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

Рецепты блюд с орехами

Ореховая гранола с тахини и финиками

Считается, что гранолу (или нечто подобное) придумал американский священник и диетолог Сильвестр Грэм, который начал использовать цельнозерновые крупы и отруби вместо отбелённой муки. По другой версии, снек под названием «Гранула» производился в XIX веке по рецептуре доктора Джеймса Калеба Джексона в его лечебной клинике. В 60-е годы гранола вошла в моду, став одним из символов движения за правильное питание.

Сегодня гранола известна многим любителям спорта, активного образа жизни и здорового питания как полезное и простое в приготовлении блюдо. В её основе запечённые зерновые хлопья с различными добавками: мёдом, сиропом, семенами, орехами, сухофруктами. В результате получается сытный, а главное, полезный перекус из натуральных ингредиентов, который особенно хорош на завтрак, — он насыщает энергией и бодростью на предстоящий день.

Время приготовления: 45 минут

Количество порций: 4

КБЖУ (на 100 г / на указанную порцию)

Калории: 449 / 2636 ккал

Белки: 11 / 64 г

Жиры: 24 / 141 г

Углеводы: 51 / 300 г

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 200 г;

миндаль — 50 г;

грецкие орехи — 50 г;

фундук — 50 г;

тахини — 50 г;

мёд — 80 г;

финики без косточек — 100 г;

корица — 1 ч. л.;

щепотка соли.

Способ приготовления

Нарежьте орехи крупными кусочками, финики измельчите В глубокой миске смешайте овсяные хлопья, орехи, корицу и соль. В небольшой кастрюле слегка подогрейте тахини и мёд, чтобы они стали жидкими. Перемешайте с сухими ингредиентами, добавьте финики. Разогрейте духовку до 160°C. Выложите смесь на противень, застеленный пергаментом, разровняйте. Запекайте 20 минут, помешивая каждые пять минут, чтобы гранола пропеклась равномерно. Дайте остыть и храните в герметичном контейнере.

Тыквенный суп с фундуком и карри

Тыквенный суп — блюдо популярное, однако предлагаем приготовить его по необычному рецепту, с добавлением карри и кокосового молока. Это придаёт готовому блюду вкусовой нюанс тайской кухни, делает его пряным и ароматным. Фундук выступает в нём и как один из ингредиентов, и как украшение для подачи, дополняя вкус супа ореховой ноткой.

Время приготовления: 60 минут

Количество порций: 8

КБЖУ (на 100 г / на указанную порцию)

Калории: 60 / 1029 ккал

Белки: 1 / 21 г

Жиры: 5 / 79 г

Углеводы: 4 / 75 г

Ингредиенты:

тыква (очищенная) — 600 г;

лук репчатый — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

фундук очищенный — 60 г;

карри-паста — 1 ст. л.;

овощной бульон — 700 мл;

кокосовое молоко — 200 мл;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

жареный фундук для подачи — 20 г;

зелень для подачи — по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте лук и чеснок. В кастрюле разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте карри-пасту, готовьте минуту, затем всыпьте молотый фундук и перемешайте. Очистите тыкву от кожуры и семян и нарежьте её небольшими кусочками. Выложите в кастрюлю нарезанную тыкву, залейте бульоном, доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 20 минут, пока тыква не станет мягкой. Перебейте суп блендером до кремовой консистенции, влейте кокосовое молоко, посолите и поперчите. Подайте с поджаренным молотым фундуком и зеленью.

Ореховая каша на кокосовом молоке

Орехи — идеальные кандидаты на роль ингредиентов для сытной, полезной и вкусной каши. Для её приготовления используется ореховая мука — в нашем случае миндальная и фундуковая. Получается воздушная и нежная текстура, которая буквально тает во рту и напоминает орехово-кокосовый десерт. За пряность отвечает корица, а за сочность и красоту — свежие ягоды.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 4

КБЖУ (на 100 г / на указанную порцию)

Калории: 192 / 1067 ккал

Белки: 5 / 25 г

Жиры: 16 / 88 г

Углеводы: 9 / 49 г

Ингредиенты:

миндальная мука — 50 г;

фундуковая мука — 50 г;

кокосовое молоко — 200 мл;

вода — 100 мл;

мёд — 1 ст. л.;

корица — 1 ч. л.;

ягоды (малина, черника) — 100 г;

орехи для подачи — 20 г.

Способ приготовления

В небольшой кастрюле соедините миндальную и фундуковую муку, влейте кокосовое молоко, тщательно размешайте. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, помешивая. Варите три-пять минут до загустения, затем добавьте мёд и корицу. Если консистенция слишком густая, добавьте воды или кокосового молока. Разлейте по пиалкам, украсьте ягодами и орехами.

Тарт с карамелью и грецкими орехами

Тарт — традиционный для французской кухни открытый пирог на песочном тесте. В качестве начинки используются как сладкие, так и несладкие продукты. Наш вариант отличается нежным сливочно-карамельным вкусом, который получается при варке сахара и сливок, а также добавлением полезных грецких орехов, оттеняющих вкус пирога.

Время приготовления: 1 час 10 минут

Количество порций: 8

КБЖУ (на 100 г / на указанную порцию)

Калории: 452 / 6580 ккал

Белки: 6 / 85 г

Жиры: 34 / 498 г

Углеводы: 32 / 471 г

Ингредиенты:

готовое песочное тесто — 180 г;

сахар-песок — 250 г;

вода — 60 мл;

жирные сливки — 240 мл;

сливочное масло, нарезанное кубиками, — 115 г;

мёд — 115 г;

соль — 1/2 ч. л.;

рубленые грецкие орехи — 430 г.

Способ приготовления

Подготовка основы для тарта

Разогрейте духовку до 200°C. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 23 см. Наколите вилкой дно теста, застелите пергаментом, засыпьте грузом (сухими бобами или керамическими шариками). Выпекайте 15 минут. Затем уберите пергамент с грузом и выпекайте ещё шесть минут, пока корж не станет золотистым.

Приготовление начинки

В кастрюле соедините сахар и воду. Нагревайте, не перемешивая, пока сироп не станет янтарного цвета. Снимите с огня и, постоянно помешивая, осторожно добавьте кубиками сливочное масло, затем, когда оно войдёт в текстуру карамели, влейте сливки, активно помешивая длинным железным венчиком. Смесь начнёт сильно пузыриться. Верните на слабый огонь и варите пару минут. Добавьте соль и грецкие орехи.

Сборка тарта