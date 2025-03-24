Как быстро приготовить гречотто с грибами

Гречневое ризотто с грибами — это оригинальное блюдо, которое сочетает в себе итальянские традиции и привычные для нас ингредиенты. Вместо риса здесь используется гречка, что делает блюдо более сытным и полезным. При этом принципы приготовления остаются классическими: крупу слегка обжаривают, затем заливают бульоном и доводят до готовности, добавляя сливки, сыр и грибы для насыщенного вкуса.

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Ингредиенты:

200 г гречки;

300 г грибов (белые или шампиньоны);

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

500 мл овощного или куриного бульона;

100 мл сливок;

50 г твердого сыра (пармезан или другой);

2 ст. л. оливкового масла;

соль, перец по вкусу;

зелень для подачи.

Пошаговый рецепт

Грибы нарежьте ломтиками, лук и чеснок мелко порубите. Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до золотистого цвета.

На отдельной сухой сковороде слегка обжарьте гречку до появления орехового аромата. Переложите гречку к грибам, влейте бульон и дождитесь, пока он немного выпарится. Затем доведите до кипения и тушите на медленном огне 15–20 минут, пока гречка не станет мягкой.

Влейте сливки, добавьте тертый сыр и тщательно перемешайте. Готовьте еще 2–3 минуты, чтобы блюдо приобрело кремовую текстуру. Украсьте гречневое ризотто свежей зеленью и подавайте горячим.

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