Как быстро приготовить гречотто с грибами

Гречотто с грибами: обожают дети и муж! 15 минут — и блюдо на столе!
Гречневое ризотто с грибами — это оригинальное блюдо, которое сочетает в себе итальянские традиции и привычные для нас ингредиенты. Вместо риса здесь используется гречка, что делает блюдо более сытным и полезным. При этом принципы приготовления остаются классическими: крупу слегка обжаривают, затем заливают бульоном и доводят до готовности, добавляя сливки, сыр и грибы для насыщенного вкуса.
Ингредиенты:
- 200 г гречки;
- 300 г грибов (белые или шампиньоны);
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 500 мл овощного или куриного бульона;
- 100 мл сливок;
- 50 г твердого сыра (пармезан или другой);
- 2 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец по вкусу;
- зелень для подачи.
Пошаговый рецепт
Грибы нарежьте ломтиками, лук и чеснок мелко порубите. Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до золотистого цвета.
На отдельной сухой сковороде слегка обжарьте гречку до появления орехового аромата. Переложите гречку к грибам, влейте бульон и дождитесь, пока он немного выпарится. Затем доведите до кипения и тушите на медленном огне 15–20 минут, пока гречка не станет мягкой.
Влейте сливки, добавьте тертый сыр и тщательно перемешайте. Готовьте еще 2–3 минуты, чтобы блюдо приобрело кремовую текстуру. Украсьте гречневое ризотто свежей зеленью и подавайте горячим.
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