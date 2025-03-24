Гречотто с грибами: обожают дети и муж! 15 минут — и блюдо на столе!

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Гречневое ризотто с грибами — это оригинальное блюдо, которое сочетает в себе итальянские традиции и привычные для нас ингредиенты. Вместо риса здесь используется гречка, что делает блюдо более сытным и полезным. При этом принципы приготовления остаются классическими: крупу слегка обжаривают, затем заливают бульоном и доводят до готовности, добавляя сливки, сыр и грибы для насыщенного вкуса.

Как быстро приготовить гречотто с грибами
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Ингредиенты:

  • 200 г гречки;
  • 300 г грибов (белые или шампиньоны);
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 500 мл овощного или куриного бульона;
  • 100 мл сливок;
  • 50 г твердого сыра (пармезан или другой);
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • соль, перец по вкусу;
  • зелень для подачи.

Пошаговый рецепт

Грибы нарежьте ломтиками, лук и чеснок мелко порубите. Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до золотистого цвета.

На отдельной сухой сковороде слегка обжарьте гречку до появления орехового аромата. Переложите гречку к грибам, влейте бульон и дождитесь, пока он немного выпарится. Затем доведите до кипения и тушите на медленном огне 15–20 минут, пока гречка не станет мягкой.

Влейте сливки, добавьте тертый сыр и тщательно перемешайте. Готовьте еще 2–3 минуты, чтобы блюдо приобрело кремовую текстуру. Украсьте гречневое ризотто свежей зеленью и подавайте горячим.

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