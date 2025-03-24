Топ−3 рецепта теплых салатов для всей семьи

Вместо того, чтобы готовить ужин из нескольких блюд, можно обойтись и одним, которое станет идеальной альтернативой пресловутому картофельному пюре с котлетой, плову или пасте. Что если перейти на сытные и легкие теплые салаты? Они идеально сбалансированы в плане нутриентов, благотворно влияют на пищеварение, а еще ни грамма не вредят фигуре. Блогер и кулинарный эксперт Свелана Бахлина в беседе с WomanHit поделилась тремя простыми рецептами для вкусной вечерней трапезы.

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Теплый салат с морковью и яйцом

Ингредиенты:

морковь — 3 шт.

картофель — 4 шт.

яйца — 3 шт.

соль, розмарин — по вкусу.

Для соуса:

оливковое масло — 3 ст. л.

бальзамический уксус — 1 ст. л.

соль, перец, лимон — по вкусу.

Приготовление

Картофель и морковь очищаем и нарезаем крупными дольками (а-ля по-деревенски), складываем в емкость, мешаем с солью, розмарином и оливковым маслом. Выкладываем на противень и запекаем в духовке при 200 градуса× 30—35 минут. Отвариваем «в мешочек» и очищаем яйца. В салатную миску выкладываем овощи, разрезанные пополам яйца и заправляем соусом.

Кавказский закусочный салат

Ингредиенты:

печеные овощи — 1 банка.

козий сыр — 70 г.

грецкий орех — 50 г.

кинза — 20 г.

лук фиолетовый салатный — ½ шт.

гранатовый соус — 2 ст. л.

оливковое масло — 2 ст. л.

соль, приправа «Сумах» — по вкусу.

Приготовление

С овощей сливаем лишнюю жидкость и подогреваем их на сковороде. Выкладываем овощи на салатную тарелку, сверху разминаем сыр, выкладываем крупно нарезанные грецкие орехи, кинзу и лук полукольцами. Солим, добавляем сверху приправу, сбрызгиваем гранатовым соусом и оливковым маслом. Подаем с разогретым армянским лавашом.

Теплый салат с кальмаром, родом из Пулии

Ингредиенты:

кукуруза консервированная — 150 г.

кальмары сырые — 2 шт. целые.

перец болгарский свежий — 2 шт.

микс салатных листьев.

оливковое масло — 3 ст. л.

соевый соус — 1 ст. л.

горчица зернистая — ½ ч. л.

Приготовление

Перцы разрезаем пополам, удаляем семена, сковороду смазываем оливковым маслом,разогреваем. Выкладываем перцы и кукурузу. Обжариваем до момента,пока кожица легко отходит с перцев. Кальмары промываем, удаляем лишнее и на той же сковороде обжариваем по 3 минуты с каждой стороны (не более!). Промываем зелень, выкладываем в блюдо. Сверху поливаем заправкой. Выкладываем нарезанные кольцами кальмары, перцы без кожицы и кукурузу.