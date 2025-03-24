Девять вкусных блюд из гречки, которые стоит попробовать

У нас гречневая, у испанцев и французов — сарацинская или арабская, у финнов — татарская, у немцев — языческая, а сами греки именовали эту крупу турецкой. Как не назови, но в Европе гречка не прижилась, зато у нас это основа для многих блюд — мясных, рыбных и постных в том числе.

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Sapiens

Забавно, но факт: популярной в современном мире зелёная гречка стала совсем недавно, но в незапамятные времена веками употребляли именно её, а не привычную нам обжаренную — коричневую — крупу. Поддержим традиции, добавив ассорти грибов: шампиньоны, вешенки, белые. Вместо той самой вишенки — лук конфи.

Buro Tsum

Рассуждая о гречке, нельзя не вспомнить и про муку из этой крупы. Одни делают из неё лапшу-собу, другие — десерты, которые не навредят фигуре и даже, наоборот, будут способствовать похудению благодаря активным веществам. Как насчёт тарталетки, наполненной кремом из миндального молока и растительной фундучной сгущёнки?

PODS

Помимо цвета у зелёной гречки и авокадо есть ещё кое-что общее — полезные свойства и энергетическая ценность. По содержанию необходимых аминокислот зелёная гречка равноценна мясу. Как и авокадо, который известен своей питательностью и калорийностью. Яйцо-пашот тоже хорошо утоляет голод.

Gussi

В XV–XVIII веках на Руси гречаники представляли собой вареники из гречневой муки. До наших же времён они дошли в виде котлет из гречневой крупы и фарша, например, из телятины. Тушат гречаники с овощами: как насчёт сочного рагу из томатов и перцев? А до конца раскроет заданную тему попкорн из гречки, которым можно украсить блюдо.

Molon Lave

Несмотря на название, гречка «родилась» не в Греции, а в Южной Азии, но в Россию была завезена именно византийскими купцами. «Фагопиро мэ манитарья» — мелодично звучит по-гречески знакомое с детства блюдо — гречка с грибами. Добавляем оливки каламата — и вот вам постное блюдо на греческий манер.

Phantom

Зелёная гречка, пармезан и яйцо-пашот — это вкусная аксиома, которая не требует доказательств. А ещё это интересный и изысканный вариант на завтрак, потеснивший с пьедестала почёта всем привычную овсяную кашу и омлет с сосисками. Хотя, стоит признать, на обед и ужин гречка с тёртым сыром и яйцом тоже придётся весьма кстати.

Zea

Каким бы классическим сочетанием ни казалась гречка с грибами, но менее вкусным оно от этого не становится. Тем более что ассортимент различных грибов позволяет пофантазировать. Например, можно взять традиционные белые и добавить оригинальности за счёт не таких обычных и очень трендовых сморчков.

«Поле»

Что объединяет трубача, улитку, куриные сердечки и вешенки? Если первые два принадлежат к семейству моллюсков, то взаимосвязь с остальными героями этой истории не очевидна. Как бы то ни было, тем самым связующим звеном может стать гречка, которая подчёркивает разнообразие вкусов и текстур вышеперечисленных продуктов.

Cups

Котлеты из индейки и гречка — любимое многими комбо, которое напоминает о детстве и домашнем уюте. Почему после такого обеда на душе становится хорошо и тепло, объяснить проще простого. Оказывается, употребление гречневой каши ведёт к улучшению работы мозга и эмоционального состояния: так что прекрасное настроение гарантировано.