Япония становится все популярнее у россиян: из-за приближающегося сезона цветения сакуры очереди в посольство страны доходят до 200 человек, рассказали в Российском союзе туриндустрии. Прикоснуться к культуре азиатской страны можно и дома, приготовив лакомство моти. Это часть японской культуры и традиционное угощение, уходящее корнями в древность. «Лента.ру» рассказывает, как приготовить японский десерт моти в домашних условиях, и делится пошаговой инструкцией.

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Что такое моти

Моти — это традиционное японское лакомство, круглое пирожное из рисового теста со сладкой начинкой. Из-за особой технологии приготовления моти обладают характерной тягучей текстурой и нежным вкусом.

Моти делают из клейкого риса, истолченного в пасту. Традиционный способ приготовления моти называется мотицуки

История моти начинается со Средневековья: первое Сергей Кузнецов. По его словам, в древности моти считалось пищей для знати и правителей, так как для приготовления использовали много короткозернового риса сорта мочико. «В то время плантаций с мочико было мало, поэтому такой рис стоил очень дорого», — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Сейчас моти едят круглый год, но наибольшую популярность блюдо обретает в новогодние праздники. Его принято дарить родственникам, знакомым и друзьям, при этом приготовить моти в домашних условиях может любой желающий.

Как приготовить тесто для моти

Моти — это тонкое сочетание текстуры, вкуса и техники приготовления, отметила в разговоре с «Лентой.ру» шеф-кондитер компании «Костис» Ольга Мухина. Работа с тестом для приготовления моти требует внимания к деталям: от правильного выбора риса до точного соблюдения температурного режима. Именно эти нюансы делают моти воздушными и нежными.

Ингредиенты для теста

Клейкий рис — 200 граммов;

Вода — по необходимости;

Кукурузный или картофельный крахмал — 50 граммов;

Сахарная пудра — 50 граммов (по желанию).

Способ приготовления

Шаг 1. Замочите рис

Промойте рис несколько раз до прозрачности воды. Залейте рис холодной водой и оставьте на 8-12 часов, в идеале — на ночь. Слейте воду.

Шаг 2. Приготовьте рис на пару

Подготовьте бамбуковую пароварку или паровую корзину. Выстелите дно марлей или пергаментом и равномерно распределите рис. Готовьте на сильном пару 30-40 минут, постоянно перемешивая и брызгая на рис водой.

Если у вас нет пароварки или паровой корзины, то рис по простому рецепту можно приготовить при помощи дуршлага и кастрюли. Налейте воду в кастрюлю так, чтобы она не доходила до дуршлага, и в нее выложите рис, посоветовал Сергей Кузнецов.

Шаг 3. Приготовьте тесто

Горячий рис переложите в большую миску или ступку. Разминайте деревянной ложкой или пестиком — тесто должно стать пластичным и липким. Когда тесто начнет становиться однородным, продолжайте месить его, растягивая пальцами. Отбейте полученную массу о доску, пока она не станет гладкой — и тесто готово.

Шаг 4. Сформируйте моти

Присыпьте рабочую поверхность — можно использовать крахмал и сахарную пудру, а затем выложите тесто. Тесто разделите на небольшие кусочки по 30-40 граммов, для этого можете использовать силиконовую лопатку. Скатайте шарики или сформируйте лепешки.

Начинки для моти

Начинка, оборачиваемая тестом для моти, может быть разной. Для приготовления дома идеальная начинка — это то, что любите именно вы. Можно экспериментировать, меняя ингредиенты или вдохновляясь сочетаниями из интернета, посоветовала в беседе с «Лентой.ру» основательница домашней кондитерской «Радость вкуса» Радмила Галеева.

«В традиционный рецепт моти входят такие начинки, как паста из красной фасоли (анко), кунжутная паста и свежие фрукты. Современные вариации включают неожиданные сочетания — например, с сыром, зеленым чаем матча или карамелью с морской солью», — Ольга Мухина, шеф-кондитер.

При этом сочетание начинки и теста должно быть гармоничным, это ключевой момент: добавляйте в тесто такую начинку, которая будет не перебивать, а подчеркивать основную текстуру моти. Например, белый шоколад с малиной придаст нежную кислинку, а черный кунжут — глубокий ореховый оттенок.

Вот еще несколько идей для начинок, которые сделают готовые моти более интересными:

Сладкие начинки — фруктовые пюре, взбитый крем, шоколадная паста, взбитые ароматизированные сливки.

Соленые начинки — паста из соевых бобов, овощные смеси, сыр с плесенью, рыба или мясо.

Как приготовить сформированные моти

Делая моти в домашних условиях, важно определиться с тем, как именно будут приготовлены уже сформированные лакомства с начинками. По словам Сергея Кузнецова, есть несколько блюд, где моти варят — но это больше относится не к процессу их приготовления, а к подаче.

«К примеру, японский новогодний суп с кусочками моти — дзони. Моти кладут в бульон, где они слегка размягчаются. Еще есть ширатама — это рисовые шарики из разновидности муки сиратама-ко. Их варят в кипящей воде, но все же это не классические моти», — отметил он.

По его словам, варить моти не нужно — их готовят на пару или в микроволновке. В тех рецептах, где моти встречаются в супах или иных жидких блюдах, они просто доготавливаются, а не проходят полноценный процесс варки.

Есть еще несколько вариантов приготовления моти в зависимости от их вида.

На пару

Классический способ: клейкий рис сначала замачивают, затем пропаривают и толкут в эластичное тесто в ступе или миске. В качестве обсыпки можно использовать муку и сахарную пудру.

В микроволновке

Этот вариант подходит тем, кто для приготовления моти использует муку из клейкого риса (мочико). Замешайте тесто с водой и сахаром, а затем поставьте в микроволновку и нагревайте, постоянно помешивая, пока масса не станет гладкой и эластичной.

Обжарка

Яки-моти обжаривают на сковороде (лучше сделать выбор в пользу растительного масла без запаха) или гриле, а потом окунают в сладкий соевый соус.

Запекание

Некоторые виды моти запекают, пока они не станут слегка хрустящими снаружи и тягучими внутри.

Как подавать и хранить моти

Говоря о том, что такое моти, важно отметить: в Японии это не просто десерт, а часть традиционных церемоний. Лакомства подают с зеленым чаем и угощают гостей, особенно на семейных праздниках. Каждое изделие — это отражение истории и мастерства. Готовя моти, вы продолжаете эту традицию и добавляете в нее современные кулинарные идеи, отметила Ольга Мухина.

«Моти — это не просто сладость, а целая гастрономическая философия. Соблюдая проверенные временем техники и экспериментируя с новыми вкусами, можно открыть для себя новые грани этого уникального японского лакомства», — Ольга Мухина, шеф-кондитер.

Свежеприготовленные моти лучше есть сразу: по словам Радмилы Галеевой, этот десерт очень нежный и нужно спешить, пока он держит форму и приятен по вкусу. Со временем моти теряют мягкость и эластичность, поэтому надолго оставлять их не рекомендуется.

Если хранение все же нужно, то сложите лакомство в миску. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник. При комнатной температуре срок годности моти не превышает одного дня при хранении в герметичной упаковке. В холодильнике он составляет 3-4 дня в зависимости от начинки десерта.

«Если моти зачерствели, разогрейте их за пару минут в пароварке: так они снова станут мягкими», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде.

Если вы планируете подать моти к столу еще раз лишь через 1-2 недели, стоит подумать о заморозке, хотя она и может нарушить всю нежность десерта. Заморозку нужно провести так, чтобы моти не касались друг друга, и хранить их в герметичной таре. Перед употреблением нужно дать лакомству оттаять в холодильнике в герметичном боксе на ровной поверхности.

Полезные советы по приготовлению моти

Сергей Кузнецов посоветовал придерживаться нескольких простых правил, чтобы десерт получился по-настоящему вкусным.