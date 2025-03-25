Рецепт мексиканского блюда с курицей

Горячий «мексиканец» на вашем столе: взрыв вкуса и сочности — попробуйте!
Хотите добавить в свой рацион немного мексиканского колорита? Курица по-мексикански — это простое, но очень ароматное блюдо, которое порадует вас и ваших гостей.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе или бедрышек;
- 1 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. орегано;
- 2 зубчика чеснока;
- соль и перец по вкусу;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 200 мл томатного соуса;
- 1 перец чили (по желанию);
- 100 г консервированной кукурузы;
- 100 г консервированной фасоли;
- свежая кинза для украшения.
Приготовление
- Натрите курицу смесью из паприки, орегано, измельчённого чеснока, соли и перца.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте курицу до золотистой корочки с обеих сторон.
- Влейте томатный соус, добавьте нарезанный перец чили, кукурузу и фасоль. Тушите под крышкой на среднем огне 15–20 минут.
- Украсьте свежей кинзой и подавайте с рисом или мексиканскими лепешками.
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