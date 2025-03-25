Горячий «мексиканец» на вашем столе: взрыв вкуса и сочности — попробуйте!

News.ru

Хотите добавить в свой рацион немного мексиканского колорита? Курица по-мексикански — это простое, но очень ароматное блюдо, которое порадует вас и ваших гостей.

Рецепт мексиканского блюда с курицей
© unsplash

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе или бедрышек;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 1 ч. л. орегано;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль и перец по вкусу;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 200 мл томатного соуса;
  • 1 перец чили (по желанию);
  • 100 г консервированной кукурузы;
  • 100 г консервированной фасоли;
  • свежая кинза для украшения.

Приготовление

  1. Натрите курицу смесью из паприки, орегано, измельчённого чеснока, соли и перца.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте курицу до золотистой корочки с обеих сторон.
  3. Влейте томатный соус, добавьте нарезанный перец чили, кукурузу и фасоль. Тушите под крышкой на среднем огне 15–20 минут.
  4. Украсьте свежей кинзой и подавайте с рисом или мексиканскими лепешками.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.

Еда
Рецепт недели