Рецепт мексиканского блюда с курицей

Хотите добавить в свой рацион немного мексиканского колорита? Курица по-мексикански — это простое, но очень ароматное блюдо, которое порадует вас и ваших гостей.

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Ингредиенты:

500 г куриного филе или бедрышек;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. орегано;

2 зубчика чеснока;

соль и перец по вкусу;

2 ст. л. оливкового масла;

200 мл томатного соуса;

1 перец чили (по желанию);

100 г консервированной кукурузы;

100 г консервированной фасоли;

свежая кинза для украшения.

Приготовление

Натрите курицу смесью из паприки, орегано, измельчённого чеснока, соли и перца. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте курицу до золотистой корочки с обеих сторон. Влейте томатный соус, добавьте нарезанный перец чили, кукурузу и фасоль. Тушите под крышкой на среднем огне 15–20 минут. Украсьте свежей кинзой и подавайте с рисом или мексиканскими лепешками.

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