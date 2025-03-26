Как правильно выбирать фрукты

На прилавках продуктовых магазинов сегодня чего только не найдешь. Искушенного покупателя уже не удивить привычным фруктами и овощами. Поэтому в ассортименте появляется все больше неожиданных и экзотических позиций. При выборе редких фруктов часто возникает вопрос: «А по сезону ли ягода? На популярном белорусском рынке в деревне Таборы время года значения не имеет найти можно даже самые привередливые в выращивании полезности. Главное, выбрать тот самый спелый фрукт.

© Мир24

Дарья знает все об экзотических фруктах она нутрициолог. Своим клиентам советует только здоровое питание и качественные продукты. Нередко делится секретами, как определить сочные плоды. Среди основных показателей проверка на твердость/мягкость. Например, любимый «бустер иммунитета в весенне-осенний период у многих хурма. При выборе может пригодиться как раз способ определения «на ощупь.

«Плод должен быть не слишком твердым. Лучше, когда фрукт в меру мягкий, но при этом, чтобы не чувствовалось, будто там каша от каких-то ударов. Важно выбирать плод без вмятин, - рассказывает нутрициолог Дарья.

Если интуиция все-таки подвела, и дома вы обнаружили, что хурма вяжет. Поможет еще один рабочий лайфхак от Дарьи:

«Есть еще испанский способ: в герметично тару налить немного спирта, туда поместить хурму и оставить на несколько суток. Спирт помогает разрушить танин. И ягода не вяжет.

Выбрать зрелый фрукт можно и по весу. Это еще проще: взять два одинаковых плода в руки и сравнить. Дарья отмечает:

«Чем более тяжелый фрукт, тем больше в нем сока. Так легко определить его свежесть. Если плоды сполна насыщены витаминами, они чуть-чуть тяжелее.

Антониус вот уже 25 лет торгует на белорусском рынке. Он знает, когда и где наступает сезон любого фрукта. У него на прилавке собрался товар из десятка стран. Владелец торговой точки перечисляет:

«Турция, Египет, Сирия, Иран, Греция, Испания, Польша и Казахстан, Узбекистан, Китай. Ну, то есть, каждый фрукт есть, который растет в определенном регионе.

В Беларуси привыкли к арбузу в июле и августе время его созревания. Сегодня ягоду можно встретить на рынке даже в феврале. Поэтому создать себе настроение можно задолго до массовых продаж такой сладости. Все фрукты и овощи проходят серьезную проверку. Заместитель директора рынка Евгений Липинский уверяет:

«Арбуз однозначно проверяется на нитраты. Я не помню случаев, чтобы было превышение. Например, плоды, которые массово сейчас появляются у нас на рынке, из Ирана. И они уже точно созревшие.

Еще один экзотический и весьма специфический любимец покупателей это дуриан. Привозят его из Таиланда. Фрукт выглядит весьма недружелюбно колючий. Запах тоже специфический. Но искушенных гурманов это не останавливает.

«У дуриана очень интересный вкус. Причем, настолько, что его даже запрещено есть в общественных местах. Ну, уж очень сильно пахнет чесноком, а кому-то и гнилью, - рассказывает Дарья.

Ну а самый редкий гость в наших местах это змеиный фрукт Салак. Он тоже родом из теплой юго-восточной Азии. И название весьма говорящее: кожура похожа на змеиную чешую. На ощупь шершавая и даже неприятная. Поэтому выбрать подходящий, даже самый экзотический фрукт, на белорусском рынке можно без проблем. Ассортимент большой. А если потеряетесь в тропическом разнообразии, продавцы точно подскажут, на какие плоды точно стоит обратить внимание. Только перед покупкой не забудьте проверить «ягодку на прочность.