Жителей США неожиданно покорил кефир. Теперь американцы прославляют этот кисломолочный напиток в социальных сетях, публикуя сотни роликов о его пользе. Некоторые утверждают, что кефир помогает наращивать мышцы и нормализовать уровень сахара в крови. Другие пользователи отмечают улучшение пищеварения и общего самочувствия. Чем на самом деле полезен кефир и почему вокруг него вдруг возник такой ажиотаж на Западе, «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

© Вечерняя Москва

Она отметила, что в западных странах не особо распространены традиционные для любого россиянина кисломолочные продукты — кефир, ряженка, сметана, простокваша и другие. Поэтому и их употребление было редкостью.

Если мы говорим о санаторно-курортном лечении и лечебном питании, то кисломолочные напитки, в частности кефир, рекомендуются для улучшения микрофлоры кишечника, для улучшения сна, пищеварения и в качестве перекуса, — указала диетолог.

В этом напитке содержатся полезные бактерии для кишечника, а также легкоусвояемые белки, жиры, углеводы. Поэтому кефир может служить прекрасным продуктом для спортсменов и людей, которые следят за своей фигурой.

В последнее время молоко и все молочные продукты начали «реабилитировать». Ранее научные исследования рекомендовали взрослым людям отказаться от них, — добавила кандидат медицинских наук.

Однако на деле кефир является важным кисломолочным продуктом, который можно использовать, если к этому нет противопоказаний.

Кислотность кефира может быть разной в зависимости от способа приготовления и сроков годности. К тому же при использовании кефира используются дрожжи. Поэтому людям, у которых повышена кислотность желудка или есть непереносимость дрожжей, этот напиток не рекомендуется к употреблению, — обратила внимание собеседница «ВМ».

Кроме того, не стоит забывать и об индивидуальной пищевой непереносимости. Каждый продукт может обладать как положительными, так и отрицательными свойствами. Поэтому его пользу и вред нужно рассматривать в индивидуальном порядке для каждого человека и его особенностей, заключила Русакова.

С детства люди привыкли считать молоко полезным напитком, ведь оно богато кальцием и магнием. Однако с возрастом организм начинает хуже усваивать этот продукт. В чем заключаются польза и вред молока, выясняла «Вечерняя Москва».