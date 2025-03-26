Несколько блюд, которые можно сделать из творога к завтраку

Если в супермаркете попался натуральный творог с хорошей скидкой — берите без раздумий. Из него можно приготовить массу вкусных и сытных блюд. Это не только запеканка и сырники, которые приходят на ум в первую очередь. Этот уникальный продукт подходит и для несладкой выпечки в духовке, говорит кулинарный блогер Светлана Бахлина. Она поделилась тремя самыми оригинальными рецептами блюд из творога, которые точно не разочаруют.

Пирог с творогом и шпинатом

Ингредиенты:

Тесто фило — ½ упаковки.

Творог 9% зерна — 300 г.

Шпинат замороженный — 300 г.

Яйца — 2 шт.

Чеснок сушеный — 1 ч. л.

Соль- ½ ч. л.

Сливочное масло для смазывания.

Приготовление:

Заранее размораживаем шпинат и сливаем лишнюю воду. Тесто фило достаем минут за 15 до готовки. В форму выкладываем под разным углом 5—6 листов теста, каждый промазывая немного растопленным сливочным маслом. В миске смешиваем творог, шпинат, соль, яйца, чеснок. Выкладываем на тесто и заворачиваем углы. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30—40 минут.

Блинчики с творожной начинкой и куркумой

Ингредиенты:

Молоко — 500 мл.

Мука — 350 г.

Яйца — 3 шт.

Сахар — 40 г.

Соль — щепотка.

Растительное масло — 3 ст.л.

Куркума — ⅓ ч. л.

Для начинки:

Творог в брикетах — 350 г.

Соль — по вкусу.

Зелень — по вкусу.

Зеленый лук — для декора.

Приготовление:

В большую миску разбиваем яйца, добавляем сахар, куркуму, соль, взбиваем. Затем добавляем молоко, просеиваем муку и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем масло и даем тесту подышать 10 минут. За это время будет понятно, подходит ли консистенция. Если жидко — добавляем еще муки. Густо — доливаем воды.

Удобнее и быстрее готовить блины на двух сковородках. Слегка смазываем сковороды растительным маслом и выпекаем с двух сторон до золотистого цвета. Теперь займемся начинкой. Зелень промываем и высушиваем, нарезаем мелко. Огурцы трем на мелкой терке и отжимаем лишнюю жидкость. Соединяем все с творогом и пробиваем блендером до кремообразной консистенции.

Кладем 1 столовую ложку начинки, не доходя 2 сантиметра до края блина, заворачиваем блин рулетиком, края закрепляем «конфеткой» при помощи зеленого лука.

Творожный мусс под клубничным пудингом

Ингредиенты:

Творог пастообразный (брикеты) — 600 г.

Рисовая мука — 50 г.

Крахмал — 20 г.

Желток — 1 шт.

Сливки 20% — 60 мл.

Сахарная пудра — 30 г.

Для пудинга:

Клубника свежая или замороженная −150 г.

Сливки 20% — 100 мл.

Белый шоколад — 90 г.

Кокосовая стружка или миндальные лепестки для декора.

Приготовление:

В миске для взбивания соединяем муку, крахмал, пудру и желток. Тщательно пробиваем блендером или взбиваем миксером, чтобы не было комочков, перекладываем в форму. Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем до тех пор, пока края не начнут золотиться. В это время взбиваем клубнику со сливками и подогреваем на плите, не кипятим.

Шоколад рубим кусочками и добавляем к сливкам, размешиваем. Достаем творожную форму из духовки и охлаждаем немного. Заливаем клубничным пудингом и отправляем в холодильник на 2—3 часа. Готовое блюдо украшаем кокосовой стружкой или миндальными лепестками.