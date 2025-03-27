Возвращает в детство и тает во рту: быстрый рецепт шоколадной колбаски
Шоколадная колбаска — это невероятно вкусный десерт, который возвращает в детство. Его нежный шоколадный вкус и приятная текстура покорят и детей, и взрослых.
Ингредиенты:
- печенье — 250 г;
- сгущенное молоко — 100 г;
- сливочное масло — 100 г;
- какао-порошок — 2 ст. ложки.
Приготовление:
- Печенье измельчите в крошку (можно использовать скалку или блендер).
- Масло размягчите при комнатной температуре, смешайте с какао и сгущённым молоком до однородной массы.
- Добавьте крошку печенья и тщательно перемешайте.
- Выложите массу на пищевую пленку, сформируйте колбаску и уберите в холодильник на 2–3 часа.
На приготовление этого десерта уйдет 15 минут времени, останется только подождать ее застывания в холодильные. Шоколадная колбаска получается нежной, печенье придает ей приятную хрустящую текстуру, а масло делает его тающим во рту.