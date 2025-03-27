Возвращает в детство и тает во рту: быстрый рецепт шоколадной колбаски

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Шоколадная колбаска — это невероятно вкусный десерт, который возвращает в детство. Его нежный шоколадный вкус и приятная текстура покорят и детей, и взрослых.

Быстрый рецепт шоколадной колбаски
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Ингредиенты:

  • печенье — 250 г;
  • сгущенное молоко — 100 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • какао-порошок — 2 ст. ложки.

Приготовление:

  1. Печенье измельчите в крошку (можно использовать скалку или блендер).
  2. Масло размягчите при комнатной температуре, смешайте с какао и сгущённым молоком до однородной массы.
  3. Добавьте крошку печенья и тщательно перемешайте.
  4. Выложите массу на пищевую пленку, сформируйте колбаску и уберите в холодильник на 2–3 часа.

На приготовление этого десерта уйдет 15 минут времени, останется только подождать ее застывания в холодильные. Шоколадная колбаска получается нежной, печенье придает ей приятную хрустящую текстуру, а масло делает его тающим во рту.