Быстрый рецепт шоколадной колбаски

Шоколадная колбаска — это невероятно вкусный десерт, который возвращает в детство. Его нежный шоколадный вкус и приятная текстура покорят и детей, и взрослых.

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Ингредиенты:

печенье — 250 г;

сгущенное молоко — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

какао-порошок — 2 ст. ложки.

Приготовление:

Печенье измельчите в крошку (можно использовать скалку или блендер). Масло размягчите при комнатной температуре, смешайте с какао и сгущённым молоком до однородной массы. Добавьте крошку печенья и тщательно перемешайте. Выложите массу на пищевую пленку, сформируйте колбаску и уберите в холодильник на 2–3 часа.

На приготовление этого десерта уйдет 15 минут времени, останется только подождать ее застывания в холодильные. Шоколадная колбаска получается нежной, печенье придает ей приятную хрустящую текстуру, а масло делает его тающим во рту.