Рецепт для похудения: овощной салат с кунжутом. Едим — и вес уходит
Вот простой и полезный рецепт овощного салата с маслинами и кунжутом, который отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой. Он легкий, но при этом насыщен витаминами и минералами. На порцию приходится 120 ккал.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 1 огурец;
- 1 помидор;
- 1 болгарский перец;
- 50 г маслин без косточек;
- 1 чайная ложка кунжута;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- сок половины лимона;
- соль, перец и зелень по вкусу.
Приготовление:
- Огурец, помидор и болгарский перец нарежьте кубиками или ломтиками.
- Маслины разрежьте пополам.
- Смешайте все овощи и маслины в миске.
- Добавьте кунжут.
- Заправьте салат оливковым маслом и лимонным соком, посолите, поперчите и перемешайте.
- Украсьте свежей зеленью (петрушкой, укропом или кинзой).
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