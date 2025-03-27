Рецепт для похудения: овощной салат с кунжутом. Едим — и вес уходит

News.ru

Вот простой и полезный рецепт овощного салата с маслинами и кунжутом, который отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой. Он легкий, но при этом насыщен витаминами и минералами. На порцию приходится 120 ккал.

Рецепт для похудения: овощной салат с кунжутом
© Unsplash

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 1 огурец;
  • 1 помидор;
  • 1 болгарский перец;
  • 50 г маслин без косточек;
  • 1 чайная ложка кунжута;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • сок половины лимона;
  • соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

  • Огурец, помидор и болгарский перец нарежьте кубиками или ломтиками.
  • Маслины разрежьте пополам.
  • Смешайте все овощи и маслины в миске.
  • Добавьте кунжут.
  • Заправьте салат оливковым маслом и лимонным соком, посолите, поперчите и перемешайте.
  • Украсьте свежей зеленью (петрушкой, укропом или кинзой).

Ранее сообщалось, что буррито с рисом и курицей — отличное блюдо для похудения, если использовать правильные ингредиенты и не переборщить с порциями. В одной порции такого буррито всего 250 ккал.