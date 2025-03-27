Рецепт для похудения: овощной салат с кунжутом

Вот простой и полезный рецепт овощного салата с маслинами и кунжутом, который отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой. Он легкий, но при этом насыщен витаминами и минералами. На порцию приходится 120 ккал.

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Ингредиенты (на 2 порции):

1 огурец;

1 помидор;

1 болгарский перец;

50 г маслин без косточек;

1 чайная ложка кунжута;

1 столовая ложка оливкового масла;

сок половины лимона;

соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

Огурец, помидор и болгарский перец нарежьте кубиками или ломтиками.

Маслины разрежьте пополам.

Смешайте все овощи и маслины в миске.

Добавьте кунжут.

Заправьте салат оливковым маслом и лимонным соком, посолите, поперчите и перемешайте.

Украсьте свежей зеленью (петрушкой, укропом или кинзой).

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