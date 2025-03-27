Салат «Гнездо кукушки»: эффектная подача с соломкой из картошки: вкуснятина

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Готовим обалденный салат «Гнездо кукушки». Это эффектная подача с соломкой из картошки и «брошенными яйцами» нерадивой мамы-кукушки. А также это просто вкуснятина на вашем столе. Этот простой рецепт покорит ваши сердца на любом праздничном столе. Давайте готовить!

Салат «Гнездо кукушки»: эффектная подача с соломкой из картошки
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Ингредиенты:

  • куриная грудка копчено-вареная — 300 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • сыр — 100 г;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • майонез;
  • картофель — 2 шт. (потереть на мелкой терке и обжарить, как фри);
  • растительное масло — для жарки;
  • зеленый лук, укроп.

Приготовление:

  1. Начните с куриного филе: нарежьте его мелкими кубиками и выложите первым слоем на тарелку. Поперчите по вкусу. Смажьте майонезом.
  2. На курицу положите зеленый лук и белки от яиц.
  3. Затем нарежьте огурец и равномерно распределите его, добавляя чуть-чуть майонеза для сочности.
  4. Следом идут нарезанные помидоры и тертый сыр.
  5. Завершите сборку слоями картофеля фри, который нужно обжарить до золотистого цвета, чтобы получилась хрустящая текстура. Это и есть наше «гнездо».
  6. Далее смешайте тертый сырок, укроп, майонез и желтки от яиц. Из них двумя чайными ложечками сформируйте яички и положите на картофельное гнездо. Приятного аппетита!