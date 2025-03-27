Салат «Гнездо кукушки»: эффектная подача с соломкой из картошки

Готовим обалденный салат «Гнездо кукушки». Это эффектная подача с соломкой из картошки и «брошенными яйцами» нерадивой мамы-кукушки. А также это просто вкуснятина на вашем столе. Этот простой рецепт покорит ваши сердца на любом праздничном столе. Давайте готовить!

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Ингредиенты:

куриная грудка копчено-вареная — 300 г;

огурец — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

соль — по вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

сыр — 100 г;

плавленый сырок — 1 шт.;

яйца — 4 шт.;

майонез;

картофель — 2 шт. (потереть на мелкой терке и обжарить, как фри);

растительное масло — для жарки;

зеленый лук, укроп.

Приготовление: