Салат «Гнездо кукушки»: эффектная подача с соломкой из картошки: вкуснятина
Готовим обалденный салат «Гнездо кукушки». Это эффектная подача с соломкой из картошки и «брошенными яйцами» нерадивой мамы-кукушки. А также это просто вкуснятина на вашем столе. Этот простой рецепт покорит ваши сердца на любом праздничном столе. Давайте готовить!
Ингредиенты:
- куриная грудка копчено-вареная — 300 г;
- огурец — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- чеснок — 1 зубчик;
- сыр — 100 г;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- майонез;
- картофель — 2 шт. (потереть на мелкой терке и обжарить, как фри);
- растительное масло — для жарки;
- зеленый лук, укроп.
Приготовление:
- Начните с куриного филе: нарежьте его мелкими кубиками и выложите первым слоем на тарелку. Поперчите по вкусу. Смажьте майонезом.
- На курицу положите зеленый лук и белки от яиц.
- Затем нарежьте огурец и равномерно распределите его, добавляя чуть-чуть майонеза для сочности.
- Следом идут нарезанные помидоры и тертый сыр.
- Завершите сборку слоями картофеля фри, который нужно обжарить до золотистого цвета, чтобы получилась хрустящая текстура. Это и есть наше «гнездо».
- Далее смешайте тертый сырок, укроп, майонез и желтки от яиц. Из них двумя чайными ложечками сформируйте яички и положите на картофельное гнездо. Приятного аппетита!