Как приготовить овощи в афганском казане

Хотите приготовить блюдо, которое порадует вас насыщенным вкусом и божественным ароматом? Или ищете гарнир, который наполнит организм витаминами и клетчаткой? А может, поститесь или придерживаетесь веганства? В любом из перечисленных случаев овощи в афганском казане — то, что вам нужно попробовать! Яркое, сытное и безумно вкусное блюдо покорит вас и ваших близких.

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Ингредиенты

Картофель — 500 г

Шампиньоны — 300 г

Репчатая луковица — 1 шт.

Морковка — 2 шт.

Томаты — 2 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Чесночные зубчики — на свой вкус

Растительное масло — 2 ст. л.

Питьевая вода — 1/2 стакана

Перец, соль, приправы, свежая зелень — на свой вкус

Способ приготовления

Первым делом подготовим ингредиенты. Картошку, морковь, чеснок и лук необходимо очистить. Болгарские перцы нарежьте половинками, сердцевины удалите. Промойте овощи вместе с грибами. Далее нарежьте продукты средними кусочками. Грибы и чесночные зубчики стоит шинковать слайсами.

Влейте масло в казан, всыпьте луковицу, морковку и шампиньоны. Жарьте, помешивая, на сильном огне до золотистости. Следом отправьте картошку, томаты и болгарские перцы, посолите и поперчите на свой вкус.

В миске соедините воду и томатный соус, залейте получившейся массой овощи в казане, перемешайте и приправьте на свой вкус. Тушите на среднем огне под крышкой около 20 минут. С помощью вилки (осторожно, горячо!) откройте на секунду один из клапанов казана. Из него должен пойти пар. Это значит, что приготовление блюда идет по плану.

Уберите казан с огня и, не снимая крышку, оставьте на 15 минут. Откройте клапаны, чтобы дать пару выйти. После этого снимите крышку.

Распределите овощи по тарелкам и посыпьте свежей измельченной зеленью. Если хотите, поперчите еще немного.

На заметку

Не бойтесь экспериментировать и добавьте в блюдо другие любимые овощи! Чтобы придать угощению легкую сладость, используйте помидоры черри. Можно также дополнить овощную смесь свежей капустой, баклажанами и кабачками. С пропорциями тоже можно играть: меняйте количество продуктов в зависимости от личных предпочтений.

Чтобы придать блюду неповторимый аромат и нежные вкусовые оттенки, используйте натуральные приправы. С овощами отлично сочетаются базилик, орегано и чабрец. Можно также использовать готовую смесь трав для овощей.

Готово! Ешьте блюдо горячим: так оно получается особенно вкусным.