Свиная рулька в фольге из духовки: пошаговый рецепт антуражного ужина

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Предлагаем разнообразить привычные ужины ярким блюдом, своим ароматом и видом отсылающим к средневековому пиру. Речь идет о свиной рульке в фольге из духовки. По этому пошаговому рецепту удивить семью необычным ужином получится у каждой хозяйки.

Свиная рулька в фольге из духовки: пошаговый рецепт
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Подавать свиную рульку в фольге из духовки советуем вместе со свежей зеленью, картофелем с травами и паприкой под овощным соусом. Можно приготовить его из печеных перцев. Попробуйте!

Ингредиенты

  • Рулька свиная — 1 кг
  • Масло растительное — 30 мл
  • Горчица — 30 г
  • Чесночные дольки — 5 шт.
  • Мед — 20 г
  • Луковица — 1 шт.
  • Соевый соус — 45 мл
  • Любимая смесь специй — на вкус
  • Соль — на вкус

Способ приготовления

  1. Прогреть духовку до 180 градусов.
  2. Мясо следует промыть, при необходимости — опалить остатки шерсти.
  3. Обсушить рульку полотенцем.
  4. Сухие ингредиенты смешать в отдельной тарелочке. Добавить к ним мед, масло и соевый соус.
  5. В мясе широким ножом сделать надрезы. Достаточно будет проткнуть рульку со всех сторон. Чуть позже вернемся к получившимся бороздкам.
  6. Полить рульку пряным маринадом. Постарайтесь тщательно промазать мясо.
  7. Овощи мелко порезать.
  8. Берем рульку. В те места, где побывал нож, необходимо положить лук и чеснок. Оборачиваем мясо фольгой.
  9. За время работы с мясом духовка должна была хорошо разогреться. Убираем рульку на несколько часов в печь. Готовность можно проверить ножом.
  10. Перед подачей выньте мясо из фольги. Пусть оно полежит в духовке до образования корочки. Приятного аппетита!

Свиная рулька, запеченная в фольге: калорийность

  • 100 граммов свиной рульки — около 290–300 килокалорий;
  • столовая ложка горчицы — около 10 килокалорий;
  • столовая ложка меда — около 60 килокалорий;
  • столовая ложка соевого соуса — около 10 килокалорий;
  • столовая ложка оливкового масла — около 120 килокалорий.

Приблизительная калорийность на 100 граммов готового блюда — около 250–300 килокалорий.

Важно: калорийность может изменяться в зависимости от веса рульки, а также добавленных ингредиентов и их количества.