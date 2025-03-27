Кексы в силиконовой форме: рецепт десерта с кислинкой

Готовим ароматные вишневые кексы в силиконовой форме. Это блюдо порадует даже привередливых гурманов. Весь секрет кроется в сочетании вкусов. Вишневая кислинка и сладкая корочка ванильного теста создают блюдо, от которого невозможно оторваться. Попробуйте!

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Ингредиенты

Пшеничная мука — 200 г

Разрыхлитель — маленькая ложка

Растительное масло — 80 г

Сахар — 150 г

Яйцо — 2 шт.

Молоко — 100 мл

Вишня — 150 г

Ванильный экстракт — капля

Крупная соль — щепотка

По желанию в выпечку можно добавить мускатный орех, корицу, кайенский перец и какао. Если вы придерживаетесь веганского питания, используйте кокосовое масло и растительное молоко. Яйца можно заменить бананом.

Обратите внимание, что фрукты и растительные напитки довольно сладкие, поэтому сахара можно добавить меньше, примерно 80 граммов.

Способ приготовления

Прогреть духовку до 180 градусов. Для начала займемся вишней. Если взяли свежую, отделите мякоть от косточек, если мороженую, заранее выложите упаковку в теплое место. Ягоды должны дать сок. Советуем не выливать его, а добавить в чай или в тесто для кексиков. Во втором случае следует уменьшить количество молока, добавляемого в заготовку для выпечки. Большой ложкой зачерпываем муку и посыпаем ею ягоды. Перемешиваем. Этот секрет позволит вишне не осесть на дне силиконовой формы. Оставшиеся ингредиенты, исключая муку и разрыхлитель, смешать в миске с высокими бортиками. Обратите внимание, что все ингредиенты должны быть теплыми. Добавляем к яично-сахарной смеси муку и разрыхлитель. Вводите сухие ингредиенты медленно, чтобы избежать образования крупных комочков. Высыпаем в миску вишню. Тесто разливаем по силиконовым формочкам, заполняя их примерно на 2/3. Выпекать десерт следует около получаса, однако время приготовления будет варьироваться в зависимости от особенностей духовки. Проверяйте готовность ножом или зубочисткой.

Остывшие кексы можно вытащить из формочек и украсить взбитым кремом.

Кексы в силиконовой форме с вишней: калорийность

200 граммов муки — около 700 килокалорий;

80 граммов растительного масла — около 700 килокалорий;

150 граммов сахара — около 600 килокалорий;

2 яйца — около 140 килокалорий;

100 миллилитров молока — около 60 килокалорий;

150 граммов вишни — около 80 килокалорий.

Общая калорийность на все кексы — около 2300–2500 килокалорий. Если разделить на шесть порций, то калорийность одного кекса составит примерно 380–420 килокалорий.

Важно: калорийность может варьироваться в зависимости от количества ингредиентов, которые вы добавили, и особенностей состава отдельно взятых продуктов.