Кексы в силиконовой форме: рецепт десерта с кислинкой

Кексы в силиконовой форме: пошаговый рецепт деликатного десерта с кислинкой
Готовим ароматные вишневые кексы в силиконовой форме. Это блюдо порадует даже привередливых гурманов. Весь секрет кроется в сочетании вкусов. Вишневая кислинка и сладкая корочка ванильного теста создают блюдо, от которого невозможно оторваться. Попробуйте!
Ингредиенты
- Пшеничная мука — 200 г
- Разрыхлитель — маленькая ложка
- Растительное масло — 80 г
- Сахар — 150 г
- Яйцо — 2 шт.
- Молоко — 100 мл
- Вишня — 150 г
- Ванильный экстракт — капля
- Крупная соль — щепотка
По желанию в выпечку можно добавить мускатный орех, корицу, кайенский перец и какао. Если вы придерживаетесь веганского питания, используйте кокосовое масло и растительное молоко. Яйца можно заменить бананом.
Обратите внимание, что фрукты и растительные напитки довольно сладкие, поэтому сахара можно добавить меньше, примерно 80 граммов.
Способ приготовления
- Прогреть духовку до 180 градусов.
- Для начала займемся вишней. Если взяли свежую, отделите мякоть от косточек, если мороженую, заранее выложите упаковку в теплое место. Ягоды должны дать сок. Советуем не выливать его, а добавить в чай или в тесто для кексиков. Во втором случае следует уменьшить количество молока, добавляемого в заготовку для выпечки.
- Большой ложкой зачерпываем муку и посыпаем ею ягоды. Перемешиваем. Этот секрет позволит вишне не осесть на дне силиконовой формы.
- Оставшиеся ингредиенты, исключая муку и разрыхлитель, смешать в миске с высокими бортиками. Обратите внимание, что все ингредиенты должны быть теплыми.
- Добавляем к яично-сахарной смеси муку и разрыхлитель. Вводите сухие ингредиенты медленно, чтобы избежать образования крупных комочков.
- Высыпаем в миску вишню.
- Тесто разливаем по силиконовым формочкам, заполняя их примерно на 2/3.
- Выпекать десерт следует около получаса, однако время приготовления будет варьироваться в зависимости от особенностей духовки. Проверяйте готовность ножом или зубочисткой.
Остывшие кексы можно вытащить из формочек и украсить взбитым кремом.
Кексы в силиконовой форме с вишней: калорийность
- 200 граммов муки — около 700 килокалорий;
- 80 граммов растительного масла — около 700 килокалорий;
- 150 граммов сахара — около 600 килокалорий;
- 2 яйца — около 140 килокалорий;
- 100 миллилитров молока — около 60 килокалорий;
- 150 граммов вишни — около 80 килокалорий.
Общая калорийность на все кексы — около 2300–2500 килокалорий. Если разделить на шесть порций, то калорийность одного кекса составит примерно 380–420 килокалорий.
Важно: калорийность может варьироваться в зависимости от количества ингредиентов, которые вы добавили, и особенностей состава отдельно взятых продуктов.