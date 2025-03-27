Пастуший пирог миссис Уизли: блюдо для семьи из мира Гарри Поттера

Пастуший пирог — это не просто еда, а настоящий символ домашнего уюта, который миссис Уизли готовит для своей большой семьи. Это запеченное блюдо из картофельного пюре и мясной начинки покорит вас своей простотой и сытностью.

© Unsplash

Ингредиенты для начинки:

фарш (говяжий или смешанный) — 500 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 2 ст. ложки;

горошек замороженный — 100 г;

соль, перец, специи по вкусу.

Для картофельного пюре:

картофель — 800 г;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 50 г;

соль по вкусу.

Приготовление: