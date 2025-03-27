Пастуший пирог миссис Уизли: блюдо для семьи из мира Гарри Поттера

Пастуший пирог миссис Уизли: уютное блюдо для семьи из мира Гарри Поттера
Пастуший пирог — это не просто еда, а настоящий символ домашнего уюта, который миссис Уизли готовит для своей большой семьи. Это запеченное блюдо из картофельного пюре и мясной начинки покорит вас своей простотой и сытностью.
Ингредиенты для начинки:
- фарш (говяжий или смешанный) — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатная паста — 2 ст. ложки;
- горошек замороженный — 100 г;
- соль, перец, специи по вкусу.
Для картофельного пюре:
- картофель — 800 г;
- молоко — 100 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Очистите картофель, нарежьте кубиками и отварите до готовности. Разомните его в пюре, добавив молоко, сливочное масло и соль.
- Для начинки обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости. Добавьте фарш и готовьте до румяного цвета.
- Влейте томатную пасту, добавьте горошек, чеснок, соль, перец и специи. Тушите 5−7 минут.
- Выложите мясную начинку в форму для запекания. Сверху равномерно распределите картофельное пюре.
- Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20−25 минут до золотистой корочки.