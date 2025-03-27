Пастуший пирог миссис Уизли: уютное блюдо для семьи из мира Гарри Поттера

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Пастуший пирог — это не просто еда, а настоящий символ домашнего уюта, который миссис Уизли готовит для своей большой семьи. Это запеченное блюдо из картофельного пюре и мясной начинки покорит вас своей простотой и сытностью.

Пастуший пирог миссис Уизли: блюдо для семьи из мира Гарри Поттера
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Ингредиенты для начинки:

  • фарш (говяжий или смешанный) — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томатная паста — 2 ст. ложки;
  • горошек замороженный — 100 г;
  • соль, перец, специи по вкусу.

Для картофельного пюре:

  • картофель — 800 г;
  • молоко — 100 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите картофель, нарежьте кубиками и отварите до готовности. Разомните его в пюре, добавив молоко, сливочное масло и соль.
  2. Для начинки обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости. Добавьте фарш и готовьте до румяного цвета.
  3. Влейте томатную пасту, добавьте горошек, чеснок, соль, перец и специи. Тушите 5−7 минут.
  4. Выложите мясную начинку в форму для запекания. Сверху равномерно распределите картофельное пюре.
  5. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20−25 минут до золотистой корочки.