В мире кулинарии и здорового питания все чаще звучат разговоры об альтернативных видах муки. Многие современные диетологи и блогеры предлагают отказаться от традиционной пшеничной муки, представляя ее чуть ли не главным злодеем в рационе.

Пшеничная мука далека от того, чтобы быть вредной. При отсутствии индивидуальной непереносимости она остается полноценным источником клетчатки, белка и витаминов группы B. Более того, ее пищевая ценность практически не отличается от других видов муки.

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Для тех, кто все-таки хочет разнообразить свой рацион, существуют интересные альтернативы. Гречневая и гороховая муки – настоящие кладези полезных веществ, которые не только разнообразят вкус блюд, но и обогатят рацион необходимыми микроэлементами.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.