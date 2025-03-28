Лучшие рецепты глазури для пасхального кулича

20 апреля православные и католики вместе отметят Пасху — этот праздник является третьим по важности для россиян после Дня Победы и Нового года, свидетельствуют данные ВЦИОМ. На Пасху традиционно принято печь куличи, которые украшают глазурью. «Лента.ру» собрала лучшие рецепты разных вариантов глазури, которые станут не только красивым, но и вкусным завершением главного пасхального лакомства.

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Зачем куличу глазурь

Глазурь на куличе — не просто декоративный элемент. Как объясняет в беседе с «Лентой.ру» су-шеф кондитерского и пекарского класса гастроакадемии Stanfood by Metro Инна Карцева, глазурь создает барьер, препятствующий преждевременному высыханию выпечки, сохраняя ее свежесть и мягкость на более длительный срок.

«Кроме того, глазурь добавляет куличу приятную сладость и, конечно же, делает его более привлекательным внешне», — Инна Карцева, су-шеф.

По словам эксперта, сегодня существует множество вариантов глазури: от классической сахарной до воздушного маршмеллоу. Выбор зависит от вкусовых предпочтений и кулинарных навыков.

Рецепт классической сахарной глазури

В России принято украшать куличи белой шапочкой глазури, которая не только придает эстетичный вид пасхальной выпечке, но и символизирует начало новой жизни по давним поверьям, рассказывает «Ленте.ру» шеф-кондитер кондитерского бренда «Тирольские» Любовь Сергеева. Как же приготовить классическую белую глазурь?

Вариант №1

Ингредиенты

Сахарная пудра — 200 граммов.

Теплая вода — 2-3 столовые ложки.

Лимонный сок — 1 чайная ложка.

Приготовление

Пудру просеять, чтобы не было комочков. Смешать сахарную пудру и сок лимона с теплой водой при помощи венчика — должна получиться консистенция густой сметаны. Если полученная масса очень жидкая, добавьте сахарную пудру, если очень густая — воду.

Вариант №2

Второй вариант сахарной глазури для кулича менее сладкий, но более мягкий и гладкий.

Ингредиенты

Сахар — 125 граммов.

Вода для сиропа — 33 грамма.

Желатин — 6 граммов.

Вода для желатина — 30 граммов.

Приготовление

Желатин замочить в воде и дать набухнуть. Сахар с водой довести до кипения и проварить несколько минут. Снять сахар с огня и добавить набухший желатин, перемешать до однородности, пока желатин полностью не растворится. Взбить массу миксером до побеления и загустения. Наносить глазурь нужно сразу, иначе она будет сохнуть.

Рецепт белковой глазури

Белковая глазурь для кулича — один из самых популярных рецептов этого украшения. Чтобы масса получилась пышной, тягучей и плотной, важна последовательность добавления ингредиентов, отмечает Любовь Сергеева.

Ингредиенты

Яичный белок — 1 штука.

Сок лимона — 1 чайная ложка.

Сахарная пудра — 250 граммов.

Можно добавить гелевые пищевые красители — 1-2 капли, в зависимости от желаемой интенсивности цвета.

Приготовление

Охлажденный яичный белок вылейте в миску. Следите, чтобы к нему не попала ни одна капля желтка. Иначе глазурь не взобьется до нужной консистенции. К белкам всыпьте немного сахарной пудры и взболтайте вилкой, до образования легкой пены. Белки, сахарную пудру и лимонный сок перемешайте. От лимонного сока глазурь сразу побелеет — это важный шаг при приготовлении белой глазури для кулича. Постепенно добавляйте сахарную пудру, взбивая глазурь погружным блендером до желаемой густоты — в классической версии белки взбивают, пока они не перестанут стекать с ложки. Сахарной пудры может понадобиться больше, чем указано в рецепте. По желанию подкрасьте глазурь. Для этого в необходимое количество глазури добавьте краситель и хорошо перемешайте до однородности. Наносите глазурь на кулич кисточкой или резиновой лопаткой. Если под рукой нет инструментов, просто окуните верхушку кулича в свежеприготовленный крем, дайте стечь лишнему и оставьте подсыхать.

Если готовить глазурь на сухом белке, то срок годности в холодильнике составляет до семи суток. При использовании жидкого белка (срок годности — до двух дней в холодильнике) выбирайте пастеризованный вариант, который продается в бутылках. Это важно из соображений безопасности, поскольку глазурь не проходит никакой термической обработки.

Рецепт шоколадной глазури

Ингредиенты

Молочный / белый/ темный шоколад с какао-маслом, без добавок — 100 граммов.

Сливочное масло 82,5 процента жирности — 50 граммов.

Приготовление

Для того, чтобы приготовить глазурь из белого шоколада или любого другого, растопите его вместе со сливочным маслом, постоянно помешивая до однородности. Должна получиться гладкая глянцевая масса. Наносите шоколадную глазурь на кулич сразу, иначе она застынет.

Рецепт фруктовой глазури

Если хочется добавить куличу свежести и фруктового аромата, можно приготовить глазурь на основе сока лимона.

Ингредиенты

Сок лимона — 100 граммов.

Сахарная пудра — 100 граммов.

Приготовление

Сахарную пудру и лимонный сок тщательно перемешайте до получения однородной массы и сразу же покройте ею кулич. Варианты фруктовых добавок могут быть самыми разнообразными, в том числе апельсиновый, грейпфрутовый и ягодный сок.

Также можно взять рецепт сахарной глазури с желатином и заменить воду на фруктовый/ягодный сок.

Как украсить кулич глазурью

Глазурь для кулича важно не только правильно приготовить, но и умело нанести. По словам Инны Карцевой, успех во многом зависит от температуры глазури. Важно, чтобы она была достаточно теплой, но не слишком горячей, иначе покрытие будет слишком быстро стекать. При этом можно использовать несколько техник:

обмакнуть кулич в глазурь;

ложкой налить глазурь в центр кулича, распределить и дать стечь по краям для образования красивых подтеков;

нанести глазурь с помощью кондитерского мешка.

После нанесения глазури, пока она еще не застыла, наступает время декорирования. Как правило, для этого используют кондитерскую посыпку — к слову, добавить ее в глазурь можно еще на этапе приготовления. Тогда, например, в рецепте с фруктовой глазурью сахарная пудра, сок лимона и посыпка смешиваются сразу.

Кроме того, можно комбинировать разные идеи декора, чтобы получить эффектную композицию — вот некоторые из них:

Орехи, сухофрукты и сухоцветы

Пока глазурь не застыла, положите на кулич миндальные лепестки, цукаты, орехи, хлопья или нарезанные сухофрукты, отмечает в беседе с «Лентой.ру» кондитер компании Fluffy Macarons Ольга Кузнецова. При этом к сахарной и шоколадной глазури подойдут любые орехи, а к рецепту, скажем, с малиновым соком, идеально подходит фисташка.

Также можно оформить кулич высушенными цветками василька или розы, советует эксперт. Более простой вариант — посыпать выпечку маршмеллоу.

Ягоды и шоколадные яйца

Очень нежно и сказочно смотрятся куличи, облитые глазурью, с выложенными сверху свежими ягодами малины, черники и чуть посыпанные нетающей сахарной пудрой. Также в качестве декора можно использовать шоколадные яйца и гнезда из шоколада или палочек печенья.

Мастика и марципан

Оригинально и аппетитно смотрятся творения из мастики и марципана. Например, попробуйте обтянуть кулич мастикой фисташкового цвета и посадить на нее марципановые цветы. Также можно нанести кисточкой брызги блестящего красителя-кандурина, смешанного с водкой.

Расплавленный шоколад

Украсить верхушку традиционными буквами «ХВ» можно с помощью обычной шоколадки. Растопите ее на огне и залейте в кулинарный шприц или кондитерский мешок. Дайте немного остыть, чтобы масса не расплавила глазурь, и прорисуйте символы на куличе.

Еще один вариант — выложить буквы готовыми шоколадными каплями, которые можно приобрести на маркетплейсах.