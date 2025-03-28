Завтрак в пост: пять пошаговых рецептов

Завтрак в пост: 5 пошаговых рецептов
В материале найдёте пошаговое приготовление этих блюд.
Завтрак считается важнейшим приёмом пищи за день. В Великий пост, когда нужно исключить продукты животного происхождения, встаёт вопрос: что же можно приготовить утром — питательное и вкусное?
«Расскажу о вкусных и питательных завтраках для тех, кто соблюдает пост», — Карина Газетдинова, су-шеф, нутрициолог Grow Food.
5 рецептов вкусных и питательных завтраков
Малиновый пудинг с чиа и киноа
Это полезное и питательное блюдо сочетает в себе множество полезных компонентов. Семена чиа являются отличным источником омега-3 жирных кислот, клетчатки и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердца, улучшают пищеварение и помогают бороться с воспалениями. Они также способствуют стабилизации уровня сахара в крови, улучшая метаболизм.
Малина содержит витамины C и K, поддерживающие иммунитет и здоровье кожи, а также антоцианы — мощные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса, снижая риск хронических заболеваний.
«Такое сочетание ингредиентов способствует улучшению пищеварения, поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Это низкокалорийное блюдо с богатым питательным составом».
Время приготовления: 5 минут + время на настаивание.
Количество порций: 1.
КБЖУ на 100 г:
- калории: 204 ккал;
- белки: 5,5 г;
- жиры: 4 г;
- углеводы: 34 г.
Ингредиенты:
- малина — 30 г;
- киноа сырое — 16 г;
- семена чиа — 4 г;
- молоко кокосовое — 40 мл;
- кленовый сироп — 10 мл.
Способ приготовления
- Поместите малину в ёмкость и разомните вилкой или измельчите с помощью блендера.
- Добавьте сухую крупу киноа, семена чиа, кокосовое молоко и кленовый сироп.
- Тщательно перемешайте.
- Накройте плёнкой и уберите в холодильник на ночь.
- Украсьте ягодами и орехами по желанию.
Овсяная каша с грушей и арахисовой пастой
Овсянка богата растворимой клетчаткой, которая способствует снижению уровня холестерина в крови и улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы. Она также стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращая резкие колебания глюкозы.
Груша является источником витаминов (особенно C и K) и минералов (калий, магний), которые поддерживают иммунитет, нормализуют давление и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Этот фрукт также содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса.
Арахисовая паста добавляет мононенасыщенные жиры, которые благоприятно влияют на уровень холестерина, а также белки, поддерживающие мышечную массу и восстанавливающие ткани.
«Это идеальный завтрак или перекус для поддержания энергии и здоровья».
Время приготовления: 20 минут.
Количество порций: 1.
КБЖУ на 100 г:
- калории: 133 ккал;
- белки: 4,5 г;
- жиры: 5 г;
- углеводы: 19 г.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья долгой варки — 43 г;
- молоко кокосовое 120 мл;
- корица 5 г;
- арахисовая паста 17 г;
- груша 65 г;
- фундук — 110 г.
Способ приготовления
- Отварите овсяные хлопья долгой варки на кокосовом молоке.
- Когда каша будет готова, снимите с огня и добавите арахисовую пасту и корицу, тщательно перемешайте.
- Нарежьте грушу тонкими слайсами.
- Украсьте кашу грушей и орехами по вкусу.
Шоколадный киноа-пудинг с манго на кокосовом молоке
Это питательное блюдо, богатое полезными веществами. Киноа содержит все девять незаменимых аминокислот, что делает его полноценным растительным белком. Оно также богато клетчаткой, магнием и фосфором, поддерживающими здоровье костей и сердечно-сосудистой системы.
Манго — источник витаминов A и C, поддерживающих иммунитет и здоровье кожи, а также флавоноидов, которые обладают антиоксидантной активностью. Кокосовое молоко содержит насыщенные жиры средней цепи, которые улучшают обмен веществ и здоровье мозга.
Время приготовления: 10 минут + время на настаивание.
Количество порций: 1.
КБЖУ на 100 г:
- калории: 160 ккал;
- белки: 6 г;
- жиры: 4 г;
- углеводы: 22,5 г.
Ингредиенты:
- киноа — 62 г;
- молоко кокосовое — 100 г;
- манго — 62 г;
- какао-порошок — 25 г.
Способ приготовления
- Нарежьте манго кусочками, поместите в ёмкость и разомните вилкой или измельчите с помощью блендера.
- Отдельно сухую крупу киноа залейте кокосовым молоком, добавьте какао-порошок. Тщательно перемешайте.
- Выложите в стакан слой киноа с кокосовым молоком и какао-порошком и сверху поместите слой манго. Украсьте кусочками манго.
- Накройте плёнкой и уберите в холодильник на ночь.
Запечённая овсянка с орехом пекан, бананом и голубикой
Орехи пекан содержат полезные мононенасыщенные жиры, витамины E и B, а также минералы, такие как магний и цинк, которые поддерживают здоровье сердца и нервной системы. Банан является источником калия, который важен для нормального артериального давления и поддержания работы мышц и сердца.
Голубика, богатая антиоксидантами, помогает защищать клетки от окислительного стресса, улучшает работу мозга и замедляет процессы старения.
Время приготовления: 70 минут.
Количество порций: 1.
КБЖУ на 100 г:
- калории: 200 ккал;
- белки: 4 г;
- жиры: 6,5 г;
- углеводы: 32 г.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 55 г;
- сахар тростниковый — 17,5 г;
- банан — 55 г;
- кокосовая стружка — 5 г;
- кленовый сироп — 15 г;
- голубика — 17,5 г;
- орех пекан — 8 г;
- корица — 3 г;
- разрыхлитель теста — 3 г;
- миндальная паста — 8 г;
- миндальное молоко — 65 г.
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 180°С и смажьте маслом форму для выпечки.
- В большой миске смешайте пюрированный банан, миндальное молоко, миндальную пасту, кленовый сироп и кокосовую стружку.
- Добавьте разрыхлитель, корицу, соль и ещё раз взбейте.
- Добавьте овсяные хлопья, орехи пекан и половину голубики.
- Вылейте смесь в подготовленную форму для запекания и разровняйте.
- Сверху выложите оставшуюся голубику, коричневый сахар и кокосовую стружку.
- Выпекайте 40-50 минут или пока верхушка не станет хрустящей, а середина не застынет.
- Достаньте из духовки и дайте остыть в течение 10 минут перед подачей на стол.
Банановый тирамису с корицей и соевым йогуртом
Вкусное и питательное блюдо с множеством полезных свойств. Бананы являются отличным источником калия, который регулирует уровень артериального давления и поддерживает нормальную работу сердца и мышц. Они также содержат витамин B6, который участвует в обмене веществ и поддерживает нервную систему.
Соевый йогурт, в отличие от традиционного молочного, является хорошим источником растительного белка, кальция и пробиотиков, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника и улучшают пищеварение. Он также содержит изофлавоны, которые могут положительно влиять на здоровье костей и гормональный баланс, особенно у женщин. Корица обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, помогает регулировать уровень сахара в крови и улучшает обмен веществ.
Время приготовления: 40 минут.
Количество порций: 1.
КБЖУ на 100 г:
- калории: 175 ккал;
- белки: 5,5 г;
- жиры: 6 г;
- углеводы: 26 г.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 70 г;
- корица — 4 г;
- банан — 53 г;
- арахисовая паста — 8 г;
- соевый йогурт — 117 г.
Способ приготовления
- Положите овсяные хлопья и корицу в большую кастрюлю с водой, затем доведите до кипения.
- Уменьшите огонь до слабого и варите, пока овёс не будет готов и смесь не загустеет, время от времени помешивая.
- Добавьте нарезанные бананы, варите одну минуту, затем снимите кастрюлю с огня. Дайте остыть несколько минут, затем добавьте шесть столовых ложек соевого йогурта.
- Взбейте арахисовое масло с оставшимся йогуртом до однородной массы.
- Разложите половину овсяной смеси по стеклянным стаканам и добавьте половину орехового йогурта.
- Сверху выложите остальную часть овсяной смеси, затем – оставшуюся йогуртовую смесь, чтобы получились слои.
- При подаче посыпьте небольшим количеством корицы, украсьте печеньем по желанию.
Приятного аппетита!