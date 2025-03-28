Рецепт для похудения: греческий томатный суп. Едим — и вес уходит
Греческий томатный суп — это легкое, ароматное и низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Оно готовится из простых ингредиентов, богато витаминами и не перегружает организм лишними калориями. Вот рецепт, который можно легко приготовить дома. На порцию получается около 120 ккал.
Ингредиенты (на 2 порции):
- свежие помидоры — 4 шт. (или 400 г консервированных);
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- овощной бульон — 500 мл;
- сушеный орегано — 1 ч. л.;
- соль и перец — по вкусу;
- свежий базилик или петрушка для подачи.
Приготовление
- Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко порубите.
- В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук и чеснок до мягкости (две-три минуты).
- Добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте еще минуту.
- Положите помидоры, орегано, залейте бульоном. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 15–20 минут.
- Погружным блендером измельчите суп до желаемой консистенции (можно оставить немного кусочков).
- Посолите, поперчите и подавайте, украсив свежей зеленью.
Этот суп богат ликопином (антиоксидант, содержащийся в помидорах), который полезен для сердца и кожи. Он низкокалорийный, но при этом сытный благодаря клетчатке. Идеально подходит для легкого ужина или обеда во время похудения. Приятного аппетита!