Рецепт для похудения: греческий томатный суп

Греческий томатный суп — это легкое, ароматное и низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Оно готовится из простых ингредиентов, богато витаминами и не перегружает организм лишними калориями. Вот рецепт, который можно легко приготовить дома. На порцию получается около 120 ккал.

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Ингредиенты (на 2 порции):

свежие помидоры — 4 шт. (или 400 г консервированных);

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 1 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

овощной бульон — 500 мл;

сушеный орегано — 1 ч. л.;

соль и перец — по вкусу;

свежий базилик или петрушка для подачи.

Приготовление

Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко порубите. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук и чеснок до мягкости (две-три минуты). Добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте еще минуту. Положите помидоры, орегано, залейте бульоном. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 15–20 минут. Погружным блендером измельчите суп до желаемой консистенции (можно оставить немного кусочков). Посолите, поперчите и подавайте, украсив свежей зеленью.

Этот суп богат ликопином (антиоксидант, содержащийся в помидорах), который полезен для сердца и кожи. Он низкокалорийный, но при этом сытный благодаря клетчатке. Идеально подходит для легкого ужина или обеда во время похудения. Приятного аппетита!