Названы самые дорогие чай и кофе в России

Самый дорогой сорт кофе в России сейчас — Kopi Luwak (или «кофе лювак»). 1 кг такого кофе стоит от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, сообщила «Газете.Ru» основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина.

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«Kopi Luwak производится в Индонезии, на Филиппинах, во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии. Его уникальность заключается в процессе обработки: зерна кофе проходят через пищеварительную систему мусанга (маленького зверька), что придает напитку особый вкус и аромат. Его цена от 50 тыс. до 70 тыс. рублей за 1 кг. Продается только в специализированных магазинах. А самый дорогой чай в России сейчас — сорт Da Hong Pao («Большой красный халат»). Это редкий китайский улун, который выращивается в горах Уишань в провинции Фуцзянь. Он ценится за уникальный вкус, сложный аромат и ограниченное производство. Цена начинается от 10 тыс. рублей за 100 граммов, а особо редкие экземпляры стоят до 1 млн рублей за 1 кг», — отметила Колчина.

По ее словам, причины такой стоимости Da Hong Pao — ограниченное производство и сложный процесс обработки. Колчина сказала, что продукт собирается с древних чайных кустов, возраст которых может достигать нескольких сотен лет, а некоторые из кустов не используются для коммерческого производства, что делает чай еще более редким. Эксперт добавила, что сложность процесса обработки заключается в том, что листья чая проходят длительную ферментацию и обжарку, а это требует высокого мастерства от производителя.