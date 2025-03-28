Если под рукой нет терки, а нужно измельчить чеснок как можно мельче, воспользуйтесь ножом. Один из самых удобных

способов – раздавить зубчик обратной стороной лезвия.

Для этого положите чеснок на разделочную доску, прижмите его плоской частью ножа и надавите.

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Такой способ не только экономит время, но и позволяет сохранить максимум вкуса и аромата чеснока. Размятый в пасту, он равномерно распределяется в блюдах и отлично подойдет для салатов, соусов, маринадов или даже намазки на хлеб.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.