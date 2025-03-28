Как готовить киноа и в чем его полезные свойства

Как варить киноа в кастрюле на гарнир, сколько по времени
Продукт превосходит рис и гречку по содержанию полезных веществ.
«Киноа — это однолетнее растение семейства амарантовых, произрастающее в Андах Южной Америки. Несмотря на внешнее сходство с зерновыми культурами, оно не является злаком, а относится к категории псевдозлаков. Его семена, напоминающие мелкие зёрна, обладают высокой питательной ценностью и не содержат глютена, что делает их популярным продуктом среди приверженцев здорового питания», — Ольга Юджел, нутрициолог, врач-стоматолог общей практики, спикер.
Польза киноа для здоровья
Киноа называют «суперфудом» благодаря уникальному составу и сочетанию питательных веществ.
1. Полноценный источник белка. Киноа содержит все девять незаменимых аминокислот, включая лизин, который редко встречается в растительной пище. По количеству белка оно значительно превосходит злаковые. В 200 г приготовленного продукта содержится около 9 г белка.
2. Содержание клетчатки. Две порции приготовленного киноа в 200 г обеспечивает около 6 г пищевых волокон, что способствует улучшению пищеварения и поддержанию чувства сытости.
3. Витаминный и минеральный состав. В двух порциях приготовленного продукта (200 г) содержится:
- 84 мкг витамина B9, что составляет 21% от дневной нормы;
- 0,2 мг витамина В1, что составляет 17,8% от дневной нормы;
- 0,2 мг витамина B6, что составляет 19% от дневной нормы;
- 1,3 мг марганца, что составляет 55% от дневной нормы;
- 0,4 мг меди, что составляет 42,7% от дневной нормы;
- 128 мг магния, что составляет 32% от дневной нормы;
- 3 мг железа, что составляет 30% от дневной нормы;
- 304 мг фосфора, что составляет 43,4% от дневной нормы.
4. Источник антиоксидантов: феруловой, кумаровой и кофейной кислот, которые защищают от окислительного стресса. Благодаря этому антиоксидантная способность киноа выше, чем у риса или гречневой крупы.
Клинические исследования подтверждают, что регулярное употребление киноа может снижать риск ожирения, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Также оно не содержит глютена, поэтому подходит людям с непереносимостью или целиакией.
Подготовка к варке киноа
Существует три основных сорта киноа: белое, красное и чёрное:
- белое киноа более мягкое и подходит для гарниров;
- красное и чёрное киноа плотнее по текстуре и идеально подойдёт для салата.
Семена киноа покрыты сапонинами — природными гликозидами, которые придают ему горький вкус. Для их удаления семена необходимо сначала замочить на два часа, а затем – хорошо промыть.
- Поместите киноа в мелкое сито.
- Промойте под холодной проточной водой, аккуратно растирая пальцами.
- Продолжайте до тех пор, пока вода не станет прозрачной.
После этого можно приступать к процессу приготовления. Для гарнира из киноа нам потребуются:
- киноа: 1 стакан (200 г);
- жидкость: вода, овощной или мясной бульон (2 стакана);
- соль: по вкусу.
Стандартное соотношение для варки — 1:2 (одна часть киноа на два части жидкости). Если используется бульон, вкус будет более насыщенным. Для более рассыпчатой текстуры можно использовать соотношение 1:1,5.
Киноа можно готовить на плите, а также использовать рисоварку или мультиварку. При приготовлении в кастрюле на плите сначала доведите воду до кипения, затем добавьте киноа и соль, уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой. Среднее время варки составляет 15–20 минут в зависимости от сорта киноа. Красное и чёрное киноа требуют на пять минут больше времени, чем белое.
Если вы готовите киноа в рисоварке: засыпьте семена и залейте жидкость в чашу. Затем выберите режим «рис» или «зёрна». При использовании мультиварки установите режим «гречка» или «крупы» и готовьте в течение 20 минут.
Готовые зёрна становятся полупрозрачными, а из каждого выступает спиралевидный росток. Текстура должна быть мягкой, но не вязкой. Отсутствие горечи и лёгкий ореховый привкус указывают на правильное приготовление.
Простые рецепты с киноа
Киноа подходит для различных блюд: от салатов и гарниров до супов и десертов. Отлично сочетается с овощами, курицей, рыбой, тофу и специями: например, куркумой, кориандром, паприкой и корицей (для десертов).
Киноа с грибами и зеленью
Ингредиенты:
- 100 г киноа;
- 100 г грибов (шампиньоны, лисички);
- 1 пучок шпината или кинзы;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ст. л. гхи;
- 1/2 ч. л. молотого тмина;
- 1/2 ч. л. чёрного перца.
Способ приготовления
- Промытое киноа залить одним стаканом воды, довести до кипения и варить 15 минут.
- Нарезать грибы пластинками, чеснок мелко порубить.
- В сковороде разогреть масло гхи, обжарить грибы пять минут.
- Добавить специи, чеснок и шпинат, тушить три минуты.
- Соединить киноа с грибами, перемешать.
Киноа с ягодами, орехами и специями
Ингредиенты:
- 100 г киноа;
- 1 стакан воды или кокосового молока;
- 1 ст. л. измельчённых грецких орехов;
- 1 ч. л. молотых тыквенных семечек;
- горсть ягод (брусника, малина, черника);
- 1/2 ч. л. корицы.
Способ приготовления
- В кастрюле доведите до кипения воду или кокосовое молоко.
- Добавьте промытое заранее киноа, убавьте огонь и варите под крышкой 15 минут, пока вся жидкость не впитается.
- Снимите с огня, дайте постоять пять минут.
- Добавьте орехи, молотые тыквенные семечки, ягоды и корицу, перемешайте.
Хранение приготовленного киноа
Приготовленное киноа можно хранить в холодильнике три-четыре дня в герметичном контейнере. Для длительного хранения заморозьте в порционных пакетах и храните в морозильной камере до трёх месяцев. Такие заготовки можно в дальнейшем использовать для быстрого приготовления различных блюд при отсутствии достаточного времени.
Разогревать киноа можно на плите с добавлением небольшого количества воды или бульона. Не следует замораживать продукт повторно: это может отразиться на его питательной ценности, вкусовых качествах, а также может быть небезопасно для здоровья.
Киноа — это уникальный продукт, который сочетает высокую питательную ценность и простоту приготовления. При правильной подготовке и варке блюдо поможет разнообразить ваше меню и станет идеальным дополнением к здоровому рациону.