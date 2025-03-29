Быстрый рецепт вишневого брауни

Полезная вкусняшка: тяп-ляп — и вишнёвый брауни готов! 10 минут, и всё
Готовим полезную вкусняшку для похудения! Тяп-ляп — и вишнёвый брауни готов! 10 минут, самые простые продукты — и вишнёвый красавчик испекся. Идеальный шоколадный десерт с кисло-сладкой вишней! Просто, быстро и безумно вкусно.
Ингредиенты
- Сметана 10% — 30 г.
- Яйцо — 1 шт.
- Подсластитель (~3 саше).
- Вишня без косточек — 40 г.
- Молоко — 30 г.
- Рисовая мука — 40 г.
- Какао — 10 г.
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Взбейте яйцо с подсластителем, добавьте сметану, молоко, муку, какао, разрыхлитель и перемешайте.
- Вылейте тесто в смазанную небольшую форму (диаметром 10 см), добавьте вишню и выпекайте при 190 °C до готовности (проверьте зубочисткой).
- Шоколадная глазурь. Берем молоко — 5 г и тёмный шоколад — 10 г. Топим в микроволновке или на водяной бане. Полейте брауни и наслаждайтесь! Нежный, влажный и очень шоколадный десерт!
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