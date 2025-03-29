Быстрый рецепт вишневого брауни

Готовим полезную вкусняшку для похудения! Тяп-ляп — и вишнёвый брауни готов! 10 минут, самые простые продукты — и вишнёвый красавчик испекся. Идеальный шоколадный десерт с кисло-сладкой вишней! Просто, быстро и безумно вкусно.

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Ингредиенты

Сметана 10% — 30 г.

Яйцо — 1 шт.

Подсластитель (~3 саше).

Вишня без косточек — 40 г.

Молоко — 30 г.

Рисовая мука — 40 г.

Какао — 10 г.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Приготовление

Взбейте яйцо с подсластителем, добавьте сметану, молоко, муку, какао, разрыхлитель и перемешайте. Вылейте тесто в смазанную небольшую форму (диаметром 10 см), добавьте вишню и выпекайте при 190 °C до готовности (проверьте зубочисткой). Шоколадная глазурь. Берем молоко — 5 г и тёмный шоколад — 10 г. Топим в микроволновке или на водяной бане. Полейте брауни и наслаждайтесь! Нежный, влажный и очень шоколадный десерт!

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