Готовим веганские бургеры с котлетой из нута

Бургеры с котлетой из нута порадуют не только веганов, но и постящихся. Рассказываем, как их приготовить.

Рецепт

Нут замочите и варите 30 минут, пересыпьте в чашу блендера. Следом отправьте 1 измельченную луковицу, 2 зубчика чеснока и любимые приправы. Взбейте до однородности, добавьте измельченный пучок укропа. Слепите котлетки и отправьте в духовку на 15 минут запекаться на 180 градусах. Круглые булочки разрежьте пополам, смажьте нижнюю часть горчицей или веганским майонезом. Сложите бургеры из котлет, кружочков огурцов и помидоров, накройте листьями салата.