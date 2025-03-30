Шокоблины с творожной начинкой: простой рецепт похудательной вкусняшки

News.ru

Готовим обалденные шокоблины с творожной начинкой. Это самый простой рецепт похудательной вкусняшки! Эти воздушные блинчики с насыщенным шоколадным вкусом станут вашим любимым десертом без вреда для фигуры. Намажьте их творожной начинкой, сверните трубочкой или конвертиком. Можно украсить ягодами и листиками мяты.

Простой рецепт: шокоблины с творожной начинкой
© Unsplash

Ингредиенты для теста (8–10 блинов)

  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко 1,5% — 600 мл
  • Мука цельнозерновая — 100 г
  • Мука рисовая — 60 г
  • Какао-порошок — 15 г
  • Масло оливковое — 10 мл
  • Подсластитель — по вкусу

Для творожной начинки

  • Творог 5% — 320 г
  • Йогурт греческий — 115 г
  • Ванилин — 1 г
  • Подсластитель — по вкусу

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с подсластителем, постепенно введите молоко комнатной температуры.
  2. Смешайте оба вида муки с какао, просейте в жидкую смесь.
  3. Добавьте оливковое масло, тщательно перемешайте до исчезновения комочков.
  4. Выпекайте на антипригарной сковороде без масла по 1–2 минуты с каждой стороны.
  5. Творог смешайте с йогуртом. Добавьте ванилин и подсластитель, взбейте блендером до кремообразного состояния. Намажьте на блины и сверните в трубочку.