Простой рецепт: шокоблины с творожной начинкой

Готовим обалденные шокоблины с творожной начинкой. Это самый простой рецепт похудательной вкусняшки! Эти воздушные блинчики с насыщенным шоколадным вкусом станут вашим любимым десертом без вреда для фигуры. Намажьте их творожной начинкой, сверните трубочкой или конвертиком. Можно украсить ягодами и листиками мяты.

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Ингредиенты для теста (8–10 блинов)

Яйца — 2 шт.

Молоко 1,5% — 600 мл

Мука цельнозерновая — 100 г

Мука рисовая — 60 г

Какао-порошок — 15 г

Масло оливковое — 10 мл

Подсластитель — по вкусу

Для творожной начинки

Творог 5% — 320 г

Йогурт греческий — 115 г

Ванилин — 1 г

Подсластитель — по вкусу

Приготовление: