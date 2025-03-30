Простой рецепт: шокоблины с творожной начинкой

Шокоблины с творожной начинкой: простой рецепт похудательной вкусняшки
Готовим обалденные шокоблины с творожной начинкой. Это самый простой рецепт похудательной вкусняшки! Эти воздушные блинчики с насыщенным шоколадным вкусом станут вашим любимым десертом без вреда для фигуры. Намажьте их творожной начинкой, сверните трубочкой или конвертиком. Можно украсить ягодами и листиками мяты.
Ингредиенты для теста (8–10 блинов)
- Яйца — 2 шт.
- Молоко 1,5% — 600 мл
- Мука цельнозерновая — 100 г
- Мука рисовая — 60 г
- Какао-порошок — 15 г
- Масло оливковое — 10 мл
- Подсластитель — по вкусу
Для творожной начинки
- Творог 5% — 320 г
- Йогурт греческий — 115 г
- Ванилин — 1 г
- Подсластитель — по вкусу
Приготовление:
- Взбейте яйца с подсластителем, постепенно введите молоко комнатной температуры.
- Смешайте оба вида муки с какао, просейте в жидкую смесь.
- Добавьте оливковое масло, тщательно перемешайте до исчезновения комочков.
- Выпекайте на антипригарной сковороде без масла по 1–2 минуты с каждой стороны.
- Творог смешайте с йогуртом. Добавьте ванилин и подсластитель, взбейте блендером до кремообразного состояния. Намажьте на блины и сверните в трубочку.