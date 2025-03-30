Карамельный попкорн из хлеба? Легко! Вкуснейшее лакомство за 15 минут

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Хотите удивить гостей или порадовать себя необычным десертом? Попробуйте приготовить карамельный попкорн из хлеба! Это просто, быстро и невероятно вкусно. Хрустящие кусочки в сладкой карамели станут идеальным угощением к чаю или кофе.

Рецепт карамельного попкорна из хлеба
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Ингредиенты:

  • хлеб — 3 ломтика (без корочек);
  • сахар — 4 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ст. л. (комнатной температуры);
  • молоко — 5 ст. л. (горячее);
  • вода — 5 ст. л.

Приготовление:

  1. Нарежьте хлеб на мелкие кубики или порвите на небольшие кусочки.
  2. Высыпьте сахар на горячую сковороду и залейте водой. Не перемешивайте! Дождитесь, пока сахар полностью растворится и приобретет светло-коричневый оттенок (3–4 минуты).
  3. Положите сливочное масло в карамель, не перемешивая, и дайте ему полностью растаять (около 1 минуты).
  4. Снимите сковороду с огня, влейте горячее молоко и тщательно перемешайте до однородности.
  5. Засыпьте в карамель кусочки хлеба, перемешайте, чтобы они равномерно покрылись карамелью.
  6. Выложите хлебные кусочки на пергамент и дайте остыть 15 минут.