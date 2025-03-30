Рецепт карамельного попкорна из хлеба

Хотите удивить гостей или порадовать себя необычным десертом? Попробуйте приготовить карамельный попкорн из хлеба! Это просто, быстро и невероятно вкусно. Хрустящие кусочки в сладкой карамели станут идеальным угощением к чаю или кофе.

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Ингредиенты:

хлеб — 3 ломтика (без корочек);

сахар — 4 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л. (комнатной температуры);

молоко — 5 ст. л. (горячее);

вода — 5 ст. л.

Приготовление: