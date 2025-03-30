Рецепт карамельного попкорна из хлеба

Карамельный попкорн из хлеба? Легко! Вкуснейшее лакомство за 15 минут
Хотите удивить гостей или порадовать себя необычным десертом? Попробуйте приготовить карамельный попкорн из хлеба! Это просто, быстро и невероятно вкусно. Хрустящие кусочки в сладкой карамели станут идеальным угощением к чаю или кофе.
Ингредиенты:
- хлеб — 3 ломтика (без корочек);
- сахар — 4 ст. л.;
- сливочное масло — 1 ст. л. (комнатной температуры);
- молоко — 5 ст. л. (горячее);
- вода — 5 ст. л.
Приготовление:
- Нарежьте хлеб на мелкие кубики или порвите на небольшие кусочки.
- Высыпьте сахар на горячую сковороду и залейте водой. Не перемешивайте! Дождитесь, пока сахар полностью растворится и приобретет светло-коричневый оттенок (3–4 минуты).
- Положите сливочное масло в карамель, не перемешивая, и дайте ему полностью растаять (около 1 минуты).
- Снимите сковороду с огня, влейте горячее молоко и тщательно перемешайте до однородности.
- Засыпьте в карамель кусочки хлеба, перемешайте, чтобы они равномерно покрылись карамелью.
- Выложите хлебные кусочки на пергамент и дайте остыть 15 минут.