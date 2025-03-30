Гости в восторге! Простой салат из свеклы и оливок: хит весны для похудения

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Гости будут в восторге! Готовим простой и безумно вкусный салат из свеклы и оливок. Это настоящий хит весны для похудения. Этот яркий салат сочетает в себе сладость свеклы, нежность авокадо и пикантность оливок. Идеальный вариант для легкого ужина или полезного перекуса!

Хит весны для похудения: салат из свеклы и оливок
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Ингредиенты:

  • свекла отварная — 2 шт. (средние);
  • авокадо спелый — 1 шт.;
  • оливки без косточек — 100 г;
  • руккола — 50 г;
  • сыр фета — 70 г;
  • грецкие орехи — 30 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • горчица дижонская — 1 ч. л.;
  • мёд — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Свеклу нарежьте кубиками, авокадо — ломтиками.
  2. Оливки разрежьте пополам, сыр раскрошите.
  3. На сухой сковороде обжарьте грецкие орехи 2–3 минуты.
  4. В салатнике выложите слоями: рукколу, свеклу, авокадо, оливки.
  5. Приготовьте заправку, смешав все ингредиенты.
  6. Полейте салат заправкой, сверху посыпьте сыром и орехами.