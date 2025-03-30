Хит весны для похудения: салат из свеклы и оливок

Гости будут в восторге! Готовим простой и безумно вкусный салат из свеклы и оливок. Это настоящий хит весны для похудения. Этот яркий салат сочетает в себе сладость свеклы, нежность авокадо и пикантность оливок. Идеальный вариант для легкого ужина или полезного перекуса!

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Ингредиенты:

свекла отварная — 2 шт. (средние);

авокадо спелый — 1 шт.;

оливки без косточек — 100 г;

руккола — 50 г;

сыр фета — 70 г;

грецкие орехи — 30 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

горчица дижонская — 1 ч. л.;

мёд — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление: