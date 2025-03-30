Хит весны для похудения: салат из свеклы и оливок

Гости в восторге! Простой салат из свеклы и оливок: хит весны для похудения
Гости будут в восторге! Готовим простой и безумно вкусный салат из свеклы и оливок. Это настоящий хит весны для похудения. Этот яркий салат сочетает в себе сладость свеклы, нежность авокадо и пикантность оливок. Идеальный вариант для легкого ужина или полезного перекуса!
Ингредиенты:
- свекла отварная — 2 шт. (средние);
- авокадо спелый — 1 шт.;
- оливки без косточек — 100 г;
- руккола — 50 г;
- сыр фета — 70 г;
- грецкие орехи — 30 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- горчица дижонская — 1 ч. л.;
- мёд — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу нарежьте кубиками, авокадо — ломтиками.
- Оливки разрежьте пополам, сыр раскрошите.
- На сухой сковороде обжарьте грецкие орехи 2–3 минуты.
- В салатнике выложите слоями: рукколу, свеклу, авокадо, оливки.
- Приготовьте заправку, смешав все ингредиенты.
- Полейте салат заправкой, сверху посыпьте сыром и орехами.