Рецепт бейглов из творога за десять минут

Творог, яйца, 10 минут — и правильные бейглы готовы! Если вы стремитесь к здоровому питанию, но не хотите отказываться от вкусной еды, тогда этот рецепт бейглов станет настоящей находкой! Эти полезные мягкие бублики идеально подойдут для завтрака или перекуса, позволяя вам наслаждаться каждым кусочком без угрызений совести.

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Ингредиенты:

творог (нежирный) — 180 г;

яйца — 2 шт.;

рисовая мука — 100–130 г (зависит от влажности творога);

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

кунжут, семечки — по желанию.

Приготовление:

В миске смешайте творог и яйца до однородности. Добавьте рисовую муку, разрыхлитель и соль. Замесите тесто (оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам). Сформируйте булочки-бейглы. Посыпьте кунжутом или семечками. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

Идеально! Без дрожжей и пшеничной муки. Высокий белок, минимум углеводов. Подходит для сладких и соленых начинок.