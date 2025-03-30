Ужин за 10 минут на 90 ккал: стручковая фасоль с креветками! Едим и худеем

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Готовим обалденный ужин за 10 минут, в котором всего на 90 калорий на 100 граммов. Это бомбическая стручковая фасоль с креветками и мидиями в соусе! Едим вкусно и худеем. Это блюдо сочетает в себе нежность морепродуктов, хруст свежей фасоли и пикантность соуса.

Ужин за десять минут на 90 ккал: стручковая фасоль с креветками
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Ингредиенты:

  • Фасоль стручковая — 200 г
  • Креветки очищенные — 100 г
  • Мидии — 120 г
  • Томаты черри — 30 г
  • Масло оливковое — 2 ч. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Соус сладкий чили — 1 ст. л.
  • Петрушка, базилик — по вкусу
  • Соль, перец, прованские травы — по вкусу

Приготовление:

  1. Морепродукты промойте, сбрызните 1 ч. л. масла и лимонным соком. Обжарьте на сильном огне 1–2 минуты.
  2. Добавьте фасоль (если замороженная — предварительно разморозьте).
  3. Посыпьте специями, добавьте измельчённый чеснок, соевый соус и сладкий чили.
  4. Влейте оставшееся масло, тушите под крышкой 4–6 минут.
  5. В конце добавьте мелко нарезанные черри и зелень. Мидии можно использовать в створках — блюдо будет выглядеть еще интереснее!

Украсьте долькой лимона и веточками зелени. Идеально сочетается с рисом басмати или киноа.