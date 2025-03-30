Ужин за десять минут на 90 ккал: стручковая фасоль с креветками

Готовим обалденный ужин за 10 минут, в котором всего на 90 калорий на 100 граммов. Это бомбическая стручковая фасоль с креветками и мидиями в соусе! Едим вкусно и худеем. Это блюдо сочетает в себе нежность морепродуктов, хруст свежей фасоли и пикантность соуса.

© Unsplash

Ингредиенты:

Фасоль стручковая — 200 г

Креветки очищенные — 100 г

Мидии — 120 г

Томаты черри — 30 г

Масло оливковое — 2 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Соус сладкий чили — 1 ст. л.

Петрушка, базилик — по вкусу

Соль, перец, прованские травы — по вкусу

Приготовление:

Морепродукты промойте, сбрызните 1 ч. л. масла и лимонным соком. Обжарьте на сильном огне 1–2 минуты. Добавьте фасоль (если замороженная — предварительно разморозьте). Посыпьте специями, добавьте измельчённый чеснок, соевый соус и сладкий чили. Влейте оставшееся масло, тушите под крышкой 4–6 минут. В конце добавьте мелко нарезанные черри и зелень. Мидии можно использовать в створках — блюдо будет выглядеть еще интереснее!

Украсьте долькой лимона и веточками зелени. Идеально сочетается с рисом басмати или киноа.