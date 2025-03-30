Ужин за десять минут на 90 ккал: стручковая фасоль с креветками

Ужин за 10 минут на 90 ккал: стручковая фасоль с креветками! Едим и худеем
Готовим обалденный ужин за 10 минут, в котором всего на 90 калорий на 100 граммов. Это бомбическая стручковая фасоль с креветками и мидиями в соусе! Едим вкусно и худеем. Это блюдо сочетает в себе нежность морепродуктов, хруст свежей фасоли и пикантность соуса.
Ингредиенты:
- Фасоль стручковая — 200 г
- Креветки очищенные — 100 г
- Мидии — 120 г
- Томаты черри — 30 г
- Масло оливковое — 2 ч. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Соус сладкий чили — 1 ст. л.
- Петрушка, базилик — по вкусу
- Соль, перец, прованские травы — по вкусу
Приготовление:
- Морепродукты промойте, сбрызните 1 ч. л. масла и лимонным соком. Обжарьте на сильном огне 1–2 минуты.
- Добавьте фасоль (если замороженная — предварительно разморозьте).
- Посыпьте специями, добавьте измельчённый чеснок, соевый соус и сладкий чили.
- Влейте оставшееся масло, тушите под крышкой 4–6 минут.
- В конце добавьте мелко нарезанные черри и зелень. Мидии можно использовать в створках — блюдо будет выглядеть еще интереснее!
Украсьте долькой лимона и веточками зелени. Идеально сочетается с рисом басмати или киноа.