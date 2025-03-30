Кекс с кремом «Банановое безумие» — всего 115 калорий! Едим, и вес улетает

News.ru

Готовим кекс с кремом «Банановое безумие»! Это полезный десерт без вреда для фигуры, который содержит всего 115 калорий на 100 граммов. Это идеальная вкусняшка без сахара и муки с высоким содержанием белка и минимумом жиров. Едим, и вес улетает!

Готовим кекс с кремом «Банановое безумие»
© Unsplash

Ингредиенты для бисквита

  • Яйца — 3 шт.
  • Банан — 1 шт. (спелый)
  • Какао-порошок — 10 г
  • Овсяные хлопья (измельчённые в муку) — 25 г
  • Кукурузный крахмал — 20 г
  • Подсластитель (стевия, эритрит) — по вкусу
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для крема

  • Банан — 1 шт.
  • Мягкий творог 0% — 350 г
  • Подсластитель — по вкусу

Приготовление

  1. Бисквит. Разомните банан вилкой, добавьте яйца и взбейте. Всыпьте овсяную муку, крахмал, какао, разрыхлитель и подсластитель. Тщательно перемешайте. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут (проверяйте зубочисткой).
  2. Крем. Взбейте творог с бананом и подсластителем до гладкости.
  3. Сборка. Остывший бисквит залейте кремом сверху. Можно сделать торт, прослоив бисквит кремом, или подавать как десерт в стаканах.