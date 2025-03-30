Готовим кекс с кремом «Банановое безумие»! Это полезный десерт без вреда для фигуры, который содержит всего 115 калорий на 100 граммов. Это идеальная вкусняшка без сахара и муки с высоким содержанием белка и минимумом жиров. Едим, и вес улетает!

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Ингредиенты для бисквита

Яйца — 3 шт.

Банан — 1 шт. (спелый)

Какао-порошок — 10 г

Овсяные хлопья (измельчённые в муку) — 25 г

Кукурузный крахмал — 20 г

Подсластитель (стевия, эритрит) — по вкусу

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для крема

Банан — 1 шт.

Мягкий творог 0% — 350 г

Подсластитель — по вкусу

Приготовление