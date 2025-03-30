Кекс с кремом «Банановое безумие» — всего 115 калорий! Едим, и вес улетает
Готовим кекс с кремом «Банановое безумие»! Это полезный десерт без вреда для фигуры, который содержит всего 115 калорий на 100 граммов. Это идеальная вкусняшка без сахара и муки с высоким содержанием белка и минимумом жиров. Едим, и вес улетает!
Ингредиенты для бисквита
- Яйца — 3 шт.
- Банан — 1 шт. (спелый)
- Какао-порошок — 10 г
- Овсяные хлопья (измельчённые в муку) — 25 г
- Кукурузный крахмал — 20 г
- Подсластитель (стевия, эритрит) — по вкусу
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ингредиенты для крема
- Банан — 1 шт.
- Мягкий творог 0% — 350 г
- Подсластитель — по вкусу
Приготовление
- Бисквит. Разомните банан вилкой, добавьте яйца и взбейте. Всыпьте овсяную муку, крахмал, какао, разрыхлитель и подсластитель. Тщательно перемешайте. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут (проверяйте зубочисткой).
- Крем. Взбейте творог с бананом и подсластителем до гладкости.
- Сборка. Остывший бисквит залейте кремом сверху. Можно сделать торт, прослоив бисквит кремом, или подавать как десерт в стаканах.