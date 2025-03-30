Рецепт веганского бургера с тофу

Веганский бургер с тофу — это шикарное сочетание хрустящей пряной котлетки и сочных овощей. Рассказываем, как его приготовить.

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Рецепт

Брусок тофу весом 400 г нарежьте ломтиками толщиной 1 см. Обваляйте в 100 г панировочных сухарей с 2 ч. л. кукурузного крахмала, щепотками соли, перца и паприки. Обжарьте в 2 ст. л. оливкового масла до хрустящей корочки (по 2–3 минуты с обеих сторон). Булочки разрежьте пополам и подсушите на сковородке, затем смажьте веганским майонезом или горчицей. Соберите бургеры из нарезанных маринованных огурчиков, тофу и листьев салата. Можно добавить другие ингредиенты по желанию.