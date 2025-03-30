В какой магазинной рыбе чаще всего встречаются паразиты

Рыба — полезный продукт, но иногда она может быть источником паразитов. Их можно обнаружить как в морской, так и пресноводной рыбе, в том числе и в тушках, что продаются в магазинах.

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В каких видах рыб чаще встречаются паразиты?

Сельдь. Сельдь, особенно слабосоленая, может содержать личинки анизакид. Эти паразиты опасны для человека.

Минтай. В минтае часто встречаются круглые черви, которые могут вызывать заболевания при недостаточной обработке.

Треска. Треска также подвержена заражению анизакидами.

Лососевые (семга, форель, горбуша). В лососевых могут быть ленточные черви или сосальщики.

Карп или карась. Пресноводная рыба часто заражена описторхозом, особенно если выловлена в реках.

Чтобы обезопасить себя, подвергайте рыбу тщательной термической обработке (варка, жарка, запекание) или замораживайте перед употреблением: при −20°C паразиты погибают за 24–48 часов.