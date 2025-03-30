Необычный рецепт тыквенных пирожков

Тыквенные пирожки — это не просто десерт, а настоящий символ осени и волшебства в Хогвартсе. Их аромат наполняет Большой зал, а вкус покоряет с первого укуса. Теперь вы можете приготовить это угощение дома!

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Ингредиенты:

мука — 300 г;

сливочное масло — 150 г (холодное);

сахар — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

холодная вода — 2−3 ст. ложки.

Для начинки:

тыква — 400 г (очищенная);

сахар — 100 г;

корица — 1 ч. ложка;

мускатный орех — щепотка;

сливочное масло — 20 г.

Приготовление: