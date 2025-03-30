Тыквенные пирожки из Хогвартса: аромат волшебства в каждом кусочке!

News.ru

Тыквенные пирожки — это не просто десерт, а настоящий символ осени и волшебства в Хогвартсе. Их аромат наполняет Большой зал, а вкус покоряет с первого укуса. Теперь вы можете приготовить это угощение дома!

Необычный рецепт тыквенных пирожков
© Unsplash

Ингредиенты:

  • мука — 300 г;
  • сливочное масло — 150 г (холодное);
  • сахар — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • холодная вода — 2−3 ст. ложки.

Для начинки:

  • тыква — 400 г (очищенная);
  • сахар — 100 г;
  • корица — 1 ч. ложка;
  • мускатный орех — щепотка;
  • сливочное масло — 20 г.

Приготовление:

  1. Для теста смешайте муку с сахаром. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и разотрите в крошку. Вбейте яйцо, влейте воду и замесите тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  2. Для начинки нарежьте тыкву кубиками и запеките в духовке до мягкости. Разомните в пюре, добавьте сахар, корицу, мускатный орех и сливочное масло.
  3. Раскатайте тесто, нарежьте на кружки. На каждый кружок выложите ложку тыквенной начинки. Сложите края, защипните и сформируйте пирожки.
  4. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20−25 минут до золотистого цвета.