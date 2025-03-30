Необычный рецепт тыквенных пирожков

Тыквенные пирожки из Хогвартса: аромат волшебства в каждом кусочке!
Тыквенные пирожки — это не просто десерт, а настоящий символ осени и волшебства в Хогвартсе. Их аромат наполняет Большой зал, а вкус покоряет с первого укуса. Теперь вы можете приготовить это угощение дома!
Ингредиенты:
- мука — 300 г;
- сливочное масло — 150 г (холодное);
- сахар — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- холодная вода — 2−3 ст. ложки.
Для начинки:
- тыква — 400 г (очищенная);
- сахар — 100 г;
- корица — 1 ч. ложка;
- мускатный орех — щепотка;
- сливочное масло — 20 г.
Приготовление:
- Для теста смешайте муку с сахаром. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и разотрите в крошку. Вбейте яйцо, влейте воду и замесите тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Для начинки нарежьте тыкву кубиками и запеките в духовке до мягкости. Разомните в пюре, добавьте сахар, корицу, мускатный орех и сливочное масло.
- Раскатайте тесто, нарежьте на кружки. На каждый кружок выложите ложку тыквенной начинки. Сложите края, защипните и сформируйте пирожки.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20−25 минут до золотистого цвета.