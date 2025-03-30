Освежающее пирожное моти с мороженым: сладкоежки не оторвутся!
Пирожное моти с мороженым — нежный японский десерт с пломбиром. Приготовить его куда проще, чем кажется, а получается безумно вкусно!
Рецепт
- Вытащите 200 г пломбира из холодильника. Когда он подтает, ложкой сформируйте 10 шариков. Переложите в формы для льда и верните в морозильную камеру.
- Смешайте 100 г рисовой муки и 180 мл воды, добавьте 50 г сахара и вновь перемешайте. По желанию влейте пищевой краситель.
- Выложите тесто в боул, накройте пищевой пленкой и грейте в микроволновке на самой высокой мощности две минуты. Разомните тесто и верните в печь на 30 секунд. Разомните еще раз.
- Выложите массу на стол, присыпанный 30 г кукурузного крахмала. Раскатайте 10 лепешек.
- Распределите шарики мороженого по лепешкам, защипните.
- Храните в морозильной камере.