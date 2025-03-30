Тертый пирог «Лимончелло» — это бомба! Песочный с лимоном и рюмкой крепкого

News.ru

Делимся рецептом обалденного тертого пирога «Лимончелло»! Это ароматная песочная выпечка с начинкой из лимона, яблока и рюмки крепкого. Этот нежный пирог сочетает рассыпчатое песочное тесто и сочную цитрусово-яблочную начинку. Идеальный вариант к чаю или кофе!

Как приготовить тертый пирог «Лимончелло»
© Unsplash

Ингредиенты

Для теста:

мука — 220 г;

сливочное масло — 90 г (охлажденное);

сахар — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — ⅓ ч. л.

Для начинки:

лимоны — 2–3 шт.;

яблоко — 1 шт. (крупное);

сахар — 150 г;

крахмал — 30 г;

цедра 2 лимонов;

любой крепкий алкоголь — 1 рюмка.

Приготовление

  1. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар. Добавьте нарезанное масло, перетрите в крошку. Введите яйцо со сметаной, быстро соберите тесто. Охладите 30 минут в морозилке.
  2. С лимонов снимите цедру, очистите от кожуры. Яблоко очистите, нарежьте кубиками. Измельчите блендером лимоны, яблоко и цедру. Добавьте сахар и крахмал, проварите 5 минут до загустения, в конце добавьте коньяк, ликер или водку.
  3. Разделите тесто на 2 части. Одну часть натрите в форму и сделайте бортики. Выложите остывшую начинку. Сверху натрите вторую часть теста. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистости.