Как приготовить тертый пирог «Лимончелло»

Делимся рецептом обалденного тертого пирога «Лимончелло»! Это ароматная песочная выпечка с начинкой из лимона, яблока и рюмки крепкого. Этот нежный пирог сочетает рассыпчатое песочное тесто и сочную цитрусово-яблочную начинку. Идеальный вариант к чаю или кофе!

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Ингредиенты

Для теста:

мука — 220 г;

сливочное масло — 90 г (охлажденное);

сахар — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — ⅓ ч. л.

Для начинки:

лимоны — 2–3 шт.;

яблоко — 1 шт. (крупное);

сахар — 150 г;

крахмал — 30 г;

цедра 2 лимонов;

любой крепкий алкоголь — 1 рюмка.

Приготовление