Лучше каши: готовим необычный завтрак из овсяноблина

Овсяноблин с помидорами и сыром — это необычный и сбалансированный завтрак, который выручит, когда надоели привычные каши и бутерброды. Он совмещает сразу оба этих блюда — в нем пищевые волокна и полезные углеводы из овсянки, клетчатка из помидоров, белок и полезные жиры из сыра. Кроме того, это блюдо не навредит фигуре и подарит заряд энергии до обеда. Попробуйте приготовить его по нашему пошаговому рецепту.

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Ингредиенты:

овсяные хлопья (которые требуют долгой варки) — 2 столовые ложки;

яйца — 1 шт.;

молоко — 2 ст. л.;

помидор — 1 шт.;

сыр — 100 г;

сливочное масло — 30 г;

соль, перец и сушеная паприка — по вкусу.

Способ приготовления

Начнем с приготовления теста для овсяноблина. Для этого в небольшую миску насыпьте 2 столовые ложки овсяных хлопьев. Влейте туда столько же ложек молока и разбейте яйцо. Тщательно перемешайте вилкой, чтобы на дне не осталось сухих хлопьев. Добавьте соль и перец — основа для блина готова. Займемся начинкой. Нарежьте помидоры кружочками, натрите сыр на крупной терке или нарежьте ломтиками, они понадобятся нам позже. Подготовьте сковородку — подойдет как обычная с толстым дном, так и специальная блинная. Главное, чтобы не пригорала пища. Включите средний огонь и растопите на сковородке сливочное масло. Можно использовать и растительное, но со сливочным получится гораздо нежнее. Прямо из миски вылейте тесто для овсяноблина на сковородку и равномерно распределите по поверхности лопаточкой. Когда нижняя сторона схватится, аккуратно переверните блин, чтобы он не развалился. Сверху на одну половину выложите ломтики помидора и сыр. Посыпьте паприкой или другими любимыми специями по вкусу. Сложите овсяноблин лопаточкой пополам, чтобы начинка оказалась внутри. Накройте сковородку крышкой и подождите пару минут, чтобы сыр расплавился. Готовый овсяноблин выложите на тарелку. Если нужно больше порций, повторите весь процесс еще несколько раз.

Можно сделать овсяноблин с полезной сладкой начинкой. Принцип выпекания у него такой же, как у соленого. Но его можно сразу обжаривать с двух сторон, не складывая пополам. По готовности советуем намазать его арахисовой пастой и подавать с кусочками банана сверху — получится не менее аппетитное блюдо.