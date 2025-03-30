Фаршированные яйца «Клубничка»: бомбическая закуска из простых продуктов

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Готовим бомбические фаршированные яйца «Клубничка». Эта нарядная закуска станет ярким украшением праздничного стола! Нежная начинка с пикантной горчицей, чесноком и свежесть помидора создают идеальный вкусовой баланс.

Фаршированные яйца «Клубничка»: закуска из простых продуктов
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Ингредиенты

  • Яйца куриные — 6 шт. (сваренные вкрутую)
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Творожный сыр — 1 ст. л.
  • Горчица столовая — 1 ст. л.
  • Помидор свежий — 2 шт.
  • Маслины — половина банки
  • Зелёный лук — 3–4 пера
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — щепотка
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. 1. Остывшие яйца аккуратно разрежьте пополам, извлеките желтки.
  2. Желтки разомните вилкой, добавьте майонез, чеснок, горчицу, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.
  3. Полученную массу переложите в кондитерский мешок с фигурной насадкой.
  4. Наполните белковые половинки кремом, формируя красивые розочки.
  5. Помидор и маслины нарежьте мелкими кубиками, зелёный лук — мелкими колечками.
  6. Украсьте каждую половинку смесью помидоров и маслин — это будут наши «Клубнички». Выложите на тарелку и из зелени сделайте хвостики клубнички.