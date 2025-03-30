Фаршированные яйца «Клубничка»: закуска из простых продуктов

Фаршированные яйца «Клубничка»: бомбическая закуска из простых продуктов
Готовим бомбические фаршированные яйца «Клубничка». Эта нарядная закуска станет ярким украшением праздничного стола! Нежная начинка с пикантной горчицей, чесноком и свежесть помидора создают идеальный вкусовой баланс.
Ингредиенты
- Яйца куриные — 6 шт. (сваренные вкрутую)
- Майонез — 2 ст. л.
- Творожный сыр — 1 ст. л.
- Горчица столовая — 1 ст. л.
- Помидор свежий — 2 шт.
- Маслины — половина банки
- Зелёный лук — 3–4 пера
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — щепотка
- Перец чёрный молотый — по вкусу
Пошаговый рецепт
- 1. Остывшие яйца аккуратно разрежьте пополам, извлеките желтки.
- Желтки разомните вилкой, добавьте майонез, чеснок, горчицу, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.
- Полученную массу переложите в кондитерский мешок с фигурной насадкой.
- Наполните белковые половинки кремом, формируя красивые розочки.
- Помидор и маслины нарежьте мелкими кубиками, зелёный лук — мелкими колечками.
- Украсьте каждую половинку смесью помидоров и маслин — это будут наши «Клубнички». Выложите на тарелку и из зелени сделайте хвостики клубнички.