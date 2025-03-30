Фаршированные яйца «Клубничка»: закуска из простых продуктов

Готовим бомбические фаршированные яйца «Клубничка». Эта нарядная закуска станет ярким украшением праздничного стола! Нежная начинка с пикантной горчицей, чесноком и свежесть помидора создают идеальный вкусовой баланс.

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Ингредиенты

Яйца куриные — 6 шт. (сваренные вкрутую)

Майонез — 2 ст. л.

Творожный сыр — 1 ст. л.

Горчица столовая — 1 ст. л.

Помидор свежий — 2 шт.

Маслины — половина банки

Зелёный лук — 3–4 пера

Чеснок — 1 зубчик

Соль — щепотка

Перец чёрный молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт