Узбекская самса с сочной начинкой: слоеная закуска
Самса — популярная выпечка в Средней Азии. Для ее приготовления используют особое слоеное тесто и начинку из баранины с луком и специями.
Продукты
- Мука — 500 г
- Вода — 200 мл
- Сливочное масло — 100 г
- Соль — 1 ч. л.
- Баранина — 300 г
- Лук — 2 шт.
- Зира, черный перец — по вкусу
- Яйцо
Приготовление
Муку просеять, посолить, залить воду, замесить тесто. Дать отдохнуть полчаса, затем раскатать, смазать растопленным маслом, свернуть рулетом, убрать в холод. Баранину нарезать мелко, смешать с луком и специями. Тесто нарезать кусочками, раскатать, выложить начинку, слепить треугольники. Смазать яйцом, выпекать при 200°C полчаса до румяности.
Полезный совет: если хотите получить хрустящую корочку, выпекайте самсу на сухом противне.