Узбекская самса с сочной начинкой: слоеная закуска

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Самса — популярная выпечка в Средней Азии. Для ее приготовления используют особое слоеное тесто и начинку из баранины с луком и специями.

Узбекская самса с сочной начинкой: слоеная закуска
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Продукты

  • Мука — 500 г
  • Вода — 200 мл
  • Сливочное масло — 100 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Баранина — 300 г
  • Лук — 2 шт.
  • Зира, черный перец — по вкусу
  • Яйцо

Приготовление

Муку просеять, посолить, залить воду, замесить тесто. Дать отдохнуть полчаса, затем раскатать, смазать растопленным маслом, свернуть рулетом, убрать в холод. Баранину нарезать мелко, смешать с луком и специями. Тесто нарезать кусочками, раскатать, выложить начинку, слепить треугольники. Смазать яйцом, выпекать при 200°C полчаса до румяности.

Полезный совет: если хотите получить хрустящую корочку, выпекайте самсу на сухом противне.