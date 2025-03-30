Узбекская самса с сочной начинкой: слоеная закуска

Самса — популярная выпечка в Средней Азии. Для ее приготовления используют особое слоеное тесто и начинку из баранины с луком и специями.

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Продукты

Мука — 500 г

Вода — 200 мл

Сливочное масло — 100 г

Соль — 1 ч. л.

Баранина — 300 г

Лук — 2 шт.

Зира, черный перец — по вкусу

Яйцо

Приготовление

Муку просеять, посолить, залить воду, замесить тесто. Дать отдохнуть полчаса, затем раскатать, смазать растопленным маслом, свернуть рулетом, убрать в холод. Баранину нарезать мелко, смешать с луком и специями. Тесто нарезать кусочками, раскатать, выложить начинку, слепить треугольники. Смазать яйцом, выпекать при 200°C полчаса до румяности.

Полезный совет: если хотите получить хрустящую корочку, выпекайте самсу на сухом противне.