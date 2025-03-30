Нежнейший паштет из курицы и печени: всего 170 ккал

Готовим нежнейший паштет из курицы и печени! Это идеальное похудательное блюдо, которое содержит всего 170 килокалорий на 100 граммов! Этот паштет покорит даже тех, кто равнодушен к печени. Нежная текстура, насыщенный вкус с пряными нотками — попробуйте и убедитесь сами! Идеальный баланс вкуса и пользы!

© Соцсети

Ингредиенты:

куриная печень — 300 г;

филе куриной грудки — 300 г;

сливочное масло — 70 г;

лук — 1 шт. (средний);

морковь — 1 шт. (средняя);

грецкие орехи — 50 г;

мускатный орех — ½ ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

масло для жарки — 1 ст. л.;

лавровый лист — 2–3 шт.;

перец горошком — 6–7 шт.

Приготовление: