Нежнейший паштет из курицы и печени: всего 170 ккал! Едим — и вес уходит

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Готовим нежнейший паштет из курицы и печени! Это идеальное похудательное блюдо, которое содержит всего 170 килокалорий на 100 граммов! Этот паштет покорит даже тех, кто равнодушен к печени. Нежная текстура, насыщенный вкус с пряными нотками — попробуйте и убедитесь сами! Идеальный баланс вкуса и пользы!

Нежнейший паштет из курицы и печени: всего 170 ккал
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Ингредиенты:

  • куриная печень — 300 г;
  • филе куриной грудки — 300 г;
  • сливочное масло — 70 г;
  • лук — 1 шт. (средний);
  • морковь — 1 шт. (средняя);
  • грецкие орехи — 50 г;
  • мускатный орех — ½ ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло для жарки — 1 ст. л.;
  • лавровый лист — 2–3 шт.;
  • перец горошком — 6–7 шт.

Приготовление:

  1. Очистите печень от пленок, нарежьте кусочками. Лук нашинкуйте полукольцами, морковь натрите на терке. Обжарьте печень с овощами на среднем огне 12–15 минут до мягкости.
  2. Филе отварите в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком (15 минут после закипания). Сохраните 50–100 мл бульона для придания кремообразной консистенции паштету.
  3. В блендер добавьте печень с овощами, грудку, сливочное масло, орехи, мускатный орех, соль и перец. Влейте немного бульона и взбивайте до идеальной гладкости.
  4. Охлаждайте паштет 2–3 часа для застывания. Подавайте с тостами, хлебцами или используйте для горячих бутербродов.