Нежнейший паштет из курицы и печени: всего 170 ккал! Едим — и вес уходит
Готовим нежнейший паштет из курицы и печени! Это идеальное похудательное блюдо, которое содержит всего 170 килокалорий на 100 граммов! Этот паштет покорит даже тех, кто равнодушен к печени. Нежная текстура, насыщенный вкус с пряными нотками — попробуйте и убедитесь сами! Идеальный баланс вкуса и пользы!
Ингредиенты:
- куриная печень — 300 г;
- филе куриной грудки — 300 г;
- сливочное масло — 70 г;
- лук — 1 шт. (средний);
- морковь — 1 шт. (средняя);
- грецкие орехи — 50 г;
- мускатный орех — ½ ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- масло для жарки — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 2–3 шт.;
- перец горошком — 6–7 шт.
Приготовление:
- Очистите печень от пленок, нарежьте кусочками. Лук нашинкуйте полукольцами, морковь натрите на терке. Обжарьте печень с овощами на среднем огне 12–15 минут до мягкости.
- Филе отварите в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком (15 минут после закипания). Сохраните 50–100 мл бульона для придания кремообразной консистенции паштету.
- В блендер добавьте печень с овощами, грудку, сливочное масло, орехи, мускатный орех, соль и перец. Влейте немного бульона и взбивайте до идеальной гладкости.
- Охлаждайте паштет 2–3 часа для застывания. Подавайте с тостами, хлебцами или используйте для горячих бутербродов.