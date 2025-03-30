Рецепт для похудения: кабачки с чесноком в духовке

Кабачки с чесноком в духовке — это легкое и полезное блюдо, идеальное для похудения. На 100 г приходится всего 50 ккал.

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Для приготовления понадобятся: 2 средних кабачка, 2–3 зубчика чеснока, 1 ст. ложка оливкового масла, соль, перец и зелень по вкусу.

Кабачки вымойте, нарежьте кружочками толщиной 0,5 см. Чеснок измельчите, смешайте с оливковым маслом, солью и перцем. Кабачки выложите на противень, застеленный пергаментом, смажьте чесночной смесью. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью.

Блюдо низкокалорийное, богато клетчаткой и витаминами, что делает его отличным выбором для диеты. Кабачки легко усваиваются, а чеснок добавляет пикантности и полезных свойств.